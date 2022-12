Fratelli d'Italia si espande: inaugurato il circolo di Ballabio

Martedì 20 dicembre, è stato inaugurato il nuovo Circolo di Fratelli d'Italia Ballabio - Valsassina. Pietro Rolandi, già consigliere comunale di Ballabio nell'ultima amministrazione, è stato eletto presidente: “Siamo soddisfatti del risultato ottenuto dopo anni di ascolto dei problemi dei nostri concittadini dopo il lavoro condotto sui temi che interessano il nostro territorio - ha spiegato Rolandi -. Il tema dell'ascolto è prioritario per riportare le istanze dei valsassinesi sia a livello comunale che provinciale e regionale”. Presente anche l'ex primo cittadino Giovanni Bruno Bussola.

Nel corso del convegno che è seguito ("La tutela del Made in Italy e del Made in Valsassina") ha preso parola l'eurodeputato Pietro Fiocchi: “Ritengo che questo momento storico sia unico nel suo genere per creare una sinergia tra i nostri territori, gli enti provinciali e regionali, ma anche per portare le istanze lecchesi al Parlamento Europeo. Fratelli d'Italia ha sempre posto le aziende italiane e il Made in Italy in cima alla propria azione politica”.

La conclusione è stata affidata al capugruppo del Consiglio provinciale lecchese e candidato di Fratelli d'Italia per le imminenti elezioni regionali lombarde Fabio Pio Mastroberardino: “Il territorio della Valsassina è costellato di realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, queste aziende vanno tutelate poichè rappresentano sia un'insostituibile attività economica, sia un presidio sociale importantissimo poichè permettono ai nostri giovani e alle future generazioni di lavorare direttamente nei luoghi di provenienza. La politica deve rimanere al fianco di queste attività, per permettere loro di crescere anche nei mercati esteri. Il nostro partito tutelerà l'imprenditoria, le elezioni regionali servono a cementare la presenza di Fratelli d'Italia nelle istituzioni”.

Durante la serata è stato dato ampio spazio al tema della Lecco-Ballabio, con le ricadute sociali ed economiche che stanno subendo i valsassinesi in questo frangente: per Fratelli d'Italia vanno poste in essere una serie di monitoraggi lungo i versanti della nuova strada, “che non può essere lasciata senza una verifica costante dei versanti più instabili. Va intrapresa una seria programmazione degli interventi su questa fondamentale arteria stradale”.