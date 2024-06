Fratelli d'Italia, il circolo Valle San Martino si riorganizza

Nell'ultima assemblea, il circolo di Fratelli d'Italia della Valle San Martino guidato da Martina D'Angella ha messo all'ordine del giorno, tra gli altri temi, la riorganizzazione degli incarichi all'interno del direttivo. La segreteria del circolo è stata affidata a Michele Genna, neoeletto consigliere comunale a Monte Marenzo e già membro del direttivo con il ruolo di responsabile degli eventi territoriali, ruolo affidatogli nel giugno dello scorso anno e che adesso è passato ad Agron Xhaferri, persona molto attiva nel circolo e già candidato alle recenti elezioni comunali di Vercurago.

I nuovi incarichi sono stati assegnati e votati all'unanimità dai presenti, e rappresentano, a detta del presidente Martina D'Angella: "Un'importante occasione per rilanciare e riorganizzare il circolo in vista dei prossimi importanti impegni e delle sfide che ci attendono".

"Ringrazio D'Angella per la fiducia che in veste di presidente del circolo, insieme a tutto il direttivo, ha voluto accordarmi premiando il mio impegno - commenta Michele Genna - Desidero altresì ringraziare il mio predecessore nel ruolo di segretario di questo circolo, Lisa Morabito, che si è distinta per impegno e dedizione nel ricoprire il ruolo, e che ha rassegnato le sue dimensioni per motivi personali. Chiuso il capitolo di queste importanti tornate elettorali, siamo pronti a ripartire per cogliere le nuove sfide che ci attendono. Approfitto di questa occasione anche per ringraziare le persone che mi hanno voluto accordare la loro preferenza con il voto alle comunali di Monte Marenzo, faremo tesoro di questi 5 anni in Consiglio per riconfermare e accrescere il nostro consenso, lavorando al servizio dei cittadini per raggiungere i nostri obiettivi".

"Ritengo importante riorganizzarsi per continuare a lavorare bene - sottolinea a sua volta Agron Xhaferi - sono molto felice che il direttivo abbia voluto affidarmi questo ruolo, abbiamo creato un bel gruppo coeso e con un grande spirito di collaborazione. È fondamentale manifestare la presenza sul territorio attraverso i banchetti in piazza e altri eventi per avvicinare la politica alla gente, darò il massimo per il bene del circolo e per raggiungere gli obbiettivi che insieme abbiamo fissato".