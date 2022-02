Fratelli d'Italia: "Ripensiamo il Centrodestra in provincia di Lecco"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Fratelli d'Italia Lecco da tempo sta lavorando in tutto il territorio provinciale per costruire un comune senso di appartenenza nel Centrodestra, superando tutte le questioni divisive tipiche di una coalizione allargata che avevano caratterizzato le tornate elettorali nei nostri comuni fino a poco tempo fa.

Testimonianza di questo impegno unitario sono le Elezioni comunali del capoluogo dell'anno scorso, oltre a una serie di appuntamenti elettorali in tanti comuni più piccoli, ma soprattutto la nostra dedizione e tenacia nelle recenti Elezioni provinciali nelle quali tutto il partito di Fdi si è messo a disposizione del Centrodestra per costituire una lista unica e rendere così possibile la vittoria del nostro candidato Alessandra Hofmann.

All'indomani di quanto accaduto per le Presidenziali ci troviamo a riscontrare nella dirigenza della Lega Nord una preoccupazione volta a sfociare in polemica politica, alla quale noi non ci vogliamo prestare, poichè anteponiamo sempre i bisogni dei cittadini che rappresentiamo a qualsiasi interesse partitico.

Non riteniamo che le vicende nazionali debbano o possano impattare sul rapporto con i nostri alleati del territorio, ma se ciò che li ha mossi è il timore di perdere il credito politico fino a ora ottenuto in favore di un trasferimento di loro elettori e rappresentati in favore di Fratelli d'Italia, possiamo di certo rassicurarli, come è buon costume fare con gli amici nei momenti in cui interviene qualche incomprensione.

Il nostro stile in politica è sempre e solo uno, e mette al centro il valore della coerenza: accoglieremo nelle nostre fila solo coloro che credono fermamente nei nostri valori di lealtà verso il nostro Paese, e che credono nella politica come puro impegno civico.

Intendiamo infatti agire nello stesso modo cristallino che ha da sempre contraddistinto l'azione politica di Giorgia Meloni, e che ha portato alla nostra crescita esponenziale di questi ultimi anni.

Fratelli d'Italia Lecco