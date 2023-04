Sono giorni di freddo fuori stagione in tutto il territorio lecchese. Neve anche a quote relativamente basse e temperature minime praticamente sempre sotto i dieci gradi, ma in qualche circostanza anche sotto i 5° durante la notte. E inevitabilmente è stato necessario riaccendere i riscaldamenti. “Freddo nelle case degli anziani, freddo nelle case con bambini piccoli. Il ritorno invernale di questi giorni sta portando temperature che i mesi miti precedenti non facevano immaginare, purtroppo proprio nelle settimane in cui per legge si è spento ogni riscaldamento. Molti si sono rivolti a noi chiedendo di intercedere per una proroga”: è Alessandra Rota, consigliere di Fratelli d'Italia, la prima a sollevare il caso.

“Deroga per il riscaldamento nelle case”

"Il sindaco ha fatto bene a derogare per nidi e centri anziani lasciando 6,5 ore di attività ai servizi. Così come giustamente gli edifici della Pubblica Amministrazione devono essere i primi a tagliare sui consumi - prosegue il capogruppo di FDI Filippo Boscagli -. Però la ricomparsa della neve di questi giorni e le minime notturne di 8/9 gradi (Lecco alta intorno ai 5°) potrebbero indicare la necessità di alcuni giorni in deroga per le residenze private dopo un inverno in cui tutti sono stati attenti ai consumi e fortunatamente le temperature sono state moderate. Bisogna comunque ricordare che in "condizioni climatiche avverse" la legge regionale consente l'accensione dei riscaldamenti senza ordinanza del Sindaco e difficilmente sarebbe contestabile che qualche palazzo o singola abitazione abbia acceso per 6.5 ore al giorno gli impianti con Resegone innevato sullo sfondo...”.

Tmax Tmin Tmed Prec. Vmax Vmed Dir. 1 17.4 °C

h. 17:50 7.8 °C

h. 6:53 12.1 °C 0.0 mm 38.6 Km/h

h. 7:09 9.7 Km/h N 2 18.4 °C

h. 17:05 11.1 °C

h. 7:58 14.2 °C 0.0 mm 27.4 Km/h

h. 2:02 5.6 Km/h N 3 17.8 °C

h. 15:41 9.2 °C

h. 3:56 13.2 °C 0.0 mm 33.8 Km/h

h. 22:27 6.6 Km/h SSE 4 12.7 °C

h. 16:06 6.6 °C

h. 8:20 9.3 °C 0.0 mm 27.4 Km/h

h. 0:19 4.5 Km/h SSE 5 12.5 °C

h. 17:18 6.1 °C

h. 7:00 8.5 °C 0.0 mm 22.5 Km/h

h. 14:14 2.4 Km/h SSE 6 14.7 °C

h. 14:43 3.7 °C

h. 6:53 9.1 °C 0.0 mm 17.7 Km/h

h. 9:06 1.4 Km/h S 7 13.9 °C

h. 14:36 6.4 °C

h. 7:41 9.8 °C 0.0 mm 20.9 Km/h

h. 18:56 1.0 Km/h SSE 8 17.5 °C

h. 16:14 6.4 °C

h. 5:07 11.7 °C 0.0 mm 33.8 Km/h

h. 20:48 3.2 Km/h SSE 9 16.8 °C

h. 16:16 7.6 °C

h. 7:09 11.9 °C 0.0 mm 32.2 Km/h

h. 21:48 3.1 Km/h SSE 10 17.3 °C

h. 15:51 9.6 °C

h. 8:19 12.9 °C 0.0 mm 22.5 Km/h

h. 1:19 2.3 Km/h SSE 11 19.8 °C

h. 16:11 9.6 °C

h. 6:44 14.4 °C 0.0 mm 17.7 Km/h

h. 16:57 1.4 Km/h S 12 15.8 °C

h. 15:01 10.2 °C

h. 23:50 13.4 °C 2.3 mm 27.4 Km/h

h. 19:04 1.0 Km/h SSE 13 11.1 °C

h. 20:44 8.1 °C

h. 14:34 9.5 °C 12.2 mm 41.8 Km/h

h. 16:11 4.0 Km/h N 14 8.2 °C

h. 0:01 5.4 °C

h. 7:14 6.6 °C 0.0 mm 8.0 Km/h

h. 8:26 0.0 Km/h NNW

Dati MeteoLecco.it