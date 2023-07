Roberto Gagliardi tra i consiglieri nazionali di Forza Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Sono onorato di presenziare quest'oggi (sabato, ndr) al consiglio Nazionale di Forza Italia. Porterò un po' di Resegone con me. Abbiamo di recente perso un padre ma con il suo stesso spirito e con la sua determinazione bisogna andare avanti, dobbiamo tutto a Silvio Berlusconi e siamo sicuri che da lassù ci vegli nelle scelte che andremo a fare. Piena fiducia a Antonio Tajani che sarà il reggente del partito fino al congresso del 2024.

Personalmente credo che Tajani sia la figura giusta che incarna quei valori di libertà, di europeismo, di atlantismo e di garantismo che aveva portato avanti il presidente Berlusconi e rappresenta la sua moderazione e soprattutto si incardina nella scia del Partito Popolare Europeo di cui Forza Italia è il perno. In Lombardia, è sotto gli occhi di tutti che, con il coordinatore Alessandro Sorte e tutto il suo coordinamento regionale, si sta andando avanti spediti e questo grazie al suo entusiasmo e alla sua volontà di riportare presto il partito dove merita.

Con Forza Italia abbiamo già ottenuto grandi vittorie e non ci siamo mai tirati indietro, anche quando la sfida era difficile e sembrava quasi impossibile. Così faremo anche in questo delicato frangente e per essere pronti ad affrontare con altrettanta determinazione gli appuntamenti elettorali del 2024, gli Azzurri stanno riorganizzando il partito anche in provincia di Lecco, per garantire ai nostri concittadini un buon governo anche a livello locale.

È sicuramente un momento storico per il nostro partito perché, dopo 30 anni con la guida sicura del fondatore di Forza Italia, ritrovarci ora senza il nostro faro sarà sicuramente un compito più arduo andare avanti e centrare i nostri ambiziosi obiettivi, ma come ci ha insegnato il nostro presidente: "ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince".

Roberto Gagliardi - Coordinatore Provinciale Forza Italia Lecco