La Lega entra in Consiglio comunale a Galbiate

La Lega Lombarda fa capolino in Consiglio comunale a Galbiate. Dopo le elezioni amministrative dell'ottobre scorso, il processo di avvicinamento al Carroccio da parte del consigliere della lista civica di centrodestra "Prima Galbiate" Martina Gilardi è stato progressivo e costante.

"Ho deciso di aderire come militante alla Lega dopo una lunga riflessione - afferma Gilardi - avvalorata dalle persone che mi hanno sostenuta sinora in questa prima esperienza istituzionale. Mi ritrovo pienamente nei valori di autonomia e tutela degli interessi del territorio incarnati dal movimento, ai quali ho ispirato, sin dalle prime sedute consigliari, la mia azione amministrativa. Per quanto mi riguarda, davanti a tutto ci sono e ci saranno sempre gli interessi legittimi dei galbiatesi e ciò rappresenta un programma politico chiaro senza compromessi. Ringrazio la Segreteria provinciale lecchese della Lega per aver accolto la mia richiesta di militanza e il segretario cittadino della sezione Brianza Laghi 'G. Miglio' Giovanni Pasquini che l'ha sostenuta da subito. Dal canto mio garantisco sinora il massimo impegno per portare avanti le istanze leghiste all'interno dell'assise consiliare galbiatese".