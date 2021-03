Giuseppe Conti si ricandida sindaco di Garlate

La maggioranza di Paesevivo ha chiesto al primo cittadino uscente di ripresentarsi e lui ha accettato: «Raggiunti molti risultati, e nessuno è stato lasciato solo durante la pandemia. Chiederemo un voto ai cittadini per andare avanti con questa Amministrazione»

Giuseppe Conti, attuale sindaco di Garlate, si ricandiderà alla carica di primo cittadino per il terzo mandato consecutivo. Lo hanno reso noto oggi gli esponenti di Paesevivo, il gruppo civico di area centrosinistra che guida attualmente il Comune. Conti potrà ripresentarsi in quanto la legge che regola le elezioni amministrative ha tolto il limite dei due mandati consecutivi per i sindaci di paesi sotto i 5.000 abitanti, e Garlate ne conta circa 2.800. Dopo la vicina Olginate dunque, dove Marco Passoni ha già annunciato da qualche settimana la propria ricandidatura, anche Conti ha ora ufficializzato la propria scelta.

«L'associazione e il gruppo consiliare Paesevivo hanno discusso in queste settimane i risultati del secondo mandato amministrativo al governo di Garlate - spiegano gli esponenti dell'attuale maggioranza - Il confronto ha evidenziato soddisfazione per aver raggiunto molti traguardi e obiettivi che erano parte del programma elettorale del 2016 e migliorato le iniziative di cura e manutenzione del nostro paese pur mantenendo dati di bilancio positivi ed in equilibrio finanziario».

Sempre secondo il gruppo che sostiene la Giunta Conti: «In questi dieci anni Garlate è diventato un paese con molti servizi, più sicuro, con tante aree da vivere e accogliente, che sostiene chi si sente fragile e ha bisogno di attenzione e che attira anche numerosi visitatori e fruitori delle tante bellezze che lo caratterizzano. Il dettaglio di quanto realizzato verrà presentato ai garlatesi con un apposito "Resoconto di fine mandato" che darà conto in totale trasparenza dell'operato del gruppo consiliare di Paesevivo in Comune».

«Discuteremo il nuovo programma con i cittadini»

I portavoce di Paesevivo hanno inoltre voluto sottolineare come, anche durante l'emergenza covid dell'ultimo anno, il Comune abbia saputo essere costantemente all'altezza della situazione e al fianco dei cittadini, mantenendo fede a quanto promesso all'inizio della pandemia: «Nessuno verrà lasciato solo. È stato così e l'impegno continua ora».

«Allo stesso tempo si è deciso di riproporre l'esperienza della nostra lista civica anche alle prossime elezioni amministrative che saranno convocate quest'anno, proprio per continuare a migliorare la vivibilità e l'organizzazione di Garlate, con obiettivi che, se realizzati, potranno far fare un ulteriore salto di qualità alla nostra comunità - aggiungono infine gli esponenti di Paesevivo - Anche il nuovo programma, naturalmente, verrà portato alla conoscenza dei cittadini di Garlate e con loro discusso. L'Associazione ed il gruppo consiliare Paesevivo hanno quindi chiesto a Giuseppe Conti, sindaco uscente, che ha accettato, di candidarsi alla carica di sindaco anche per il prossimo mandato amministrativo».