La Lega continua sul referendum per la giustizia: mille firme raccolte, nel fine settimana nuovi gazebo

La Lega fa il bilancio del primo spezzone della lunga campagna di raccolta firme: «In soli 3 giorni di gazebo, in provincia di Lecco sono state raccolte oltre mille firme per i sei quesiti referendari sulla giustizia giusta. Oltre 25mila sono invece quelle raccolte in tutta la Lombardia, a dimostrazione che il tema sta particolarmente a cuore ai cittadini».

A renderlo noto sono stati il senatore Paolo Arrigoni, responsabile per la Lega in Lombardia del referendum sulla riforma della giustizia, insieme al segretario provinciale di Lecco Daniele Butti e al responsabile provinciale per il referendum Christian Malighetti.

«Si tratta di un risultato lusinghiero, per il quale dobbiamo ringraziare la disponibilità e il grande impegno degli amministratori, dei militanti e degli attivisti della Lega, ma non possiamo certo fermarci qui», continuano gli esponenti leghisti. «Si riprende già a partire da venerdì, per tutto il weekend e fino a lunedì, con i 16 gazebo organizzati sul territorio lecchese. Naturalmente è sempre possibile firmare presso il proprio Municipio».

RIFORMA DEL CSA – stop allo strapotere delle correnti RESPONSABILITA’ DIRETTA DEI MAGISTRATI – Più tutele per i cittadini: chi sbaglia paga EQUA VALUTAZIONE DEI MAGISTRATI – i magistrati non possono essere controllati solo da altri magistrati SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI – stop alle porte girevoli per ruoli e funzioni LIMITI AGLI ABUSI DELLA CUSTODIA CAUTELARE – per una giustizia giusta e un equo processo, per tutti ABOLIZIONE DECRETO SEVERINO – più tutele per sindaci e amministratori

I nuovi appuntamenti

Questi i gazebo che saranno allestiti nel weekend: