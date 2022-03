Italia Viva Lecco torna “a fare politica tra la gente”

Ritorno al passato anche per Italia Viva Lecco. Nel corso del fine settimana i militanti del partito sono “finalmente” tornati “a fare politica nelle piazze, tra la gente”: è questo il messaggio che si è sentito pronunciare dai gazebo installati in piazza Garibaldi. “ Tanti, tantissimi gli iscritti che hanno preso parte all’appuntamento, nel pieno del flusso continuo di persone di via Roma, venuti per scambiare un messaggio, un saluto, un fiore, una poesia”, spiega Giulia Vitalia, coordinatrice di Italia Viva. Una poesia che vuole celebrare la vita sotto le bombe di Kiev e “inevitabilmente il primo pensiero va a loro, ai nostri fratelli ucraini che ancora oggi, a 25 giorni dallo scoppio della guerra ci chiedono aiuto, conforto, sostegno”.

La poesia per Kiev

“Siamo fortunati ad essere europei, cittadini di una grande Unione, che nella difficoltà fa gioco di squadra per ricercare la pace - aggiunge Vitali ò. Così, ancora una volta nel nostro piccolo ed in piazza tra le gente, siamo chiamati a difenderla e progettare la ripartenza e il nostro futuro a partire dall’indipendenza energetica puntando sulle fonti di energia rinnovabile. Ma il problema più impellente oggi è risolvere in fretta la guerra alle porte dell’Europa”. È per celebrare le donne, gli uomini e i bambini ucraini che Italia Viva ha scelto di condividere “la bella poesia composta da Stefano Caldirola, passato a trovarci” ai gazebo:

“Sono con noi le donne di Kiev,

non siamo al buio, siamo insieme,

per rinnovare l’amicizia dei cuori,

per rinnovare l’affetto dei genitori,

per questo siamo qui insieme,

per consolarci nella festa dei padri,

per dire addio alle armi,

per rivedere il fiume e il sole

insieme”