Giancarlo Valsecchi, il sindaco da record eletto per l'ottava volta

Più di lui solo un sindaco lombardo e pochissimi altri a livello nazionale. Nessuno nella nostra provincia dove per durata d'incarico è il numero uno. Giancarlo Valsecchi è stato rieletto ieri a pieni voti sindaco del suo paese di residenza, Erve, comune dell'alta Valle San Martino con 674 abitanti. Il 73,84% degli elettori ha scelto lui rinnovandogli un incarico in amministrazione che dura da ben 44 anni. Ora si avvia così a sfiorare il mezzo secolo di impegno pubblico per la sua comunità.

La prima elezione nel 1980 a soli 20 anni

Più precisamente Valsecchi, 64 anni, è sindaco da 35, più altri 9 come vice a cavallo tra Prima, Seconda e (Terza?) Repubblica. In tutto ben 8 elezioni a sindaco. "La prima volta avevo appena compiuto i 20 anni, correva l'anno 1980 e ed ero un esponente della Democrazia Cristiana - ricorda Giancarlo Valsecchi, all'epoca il sindaco più giovane d'Italia - da allora in poi ho continuato a impegnarmi per Erve e sono felicissimo del risultato di ieri".

Dopo il 1980, il secondo incarico nel 1985 e nuovamente nel 1990 con la sua formazione che da Dc si stava evolvendo in gruppo civico. Poi l'elezione diretta del sindaco: nel 1994 con "Progetto Erve", civica di area centrosinistra, Giancarlo Valsecchi vinse ottenendo la maggioranza assoluta dei consiglieri. "Fu comunque la sfida più difficile, in quell'occasione vinsi per 252 voti a 242". Poi una rielezione più netta nel 1999. Nel 2004, per l'allora limite dei due mandati, si candidò e vinse Paolo Crespi, del quale Giancarlo Valsecchi divenne vice sindaco sia in quel mandato che nel successivo del 2009. Poi di nuovo la possibilità di candidarsi e la rielezione a sindaco alle amministrative del 2009, del 2014 e del 2024.

Le priorità per i cittadini? "Servizi efficienti e decoro"

Contro di lui in quest'ultima tornata un altro giovanissimo Valsecchi, ma di nome Simone, alla guida di "Progetto Erve". "Ci siamo salutati, è un bravo ragazzo che ha voglia di darsi da fare per la comunità, una buona notizia avere giovani con questi obiettivi" - aggiunge il sindaco parlando poi del suo record. "In Italia probabilmente c'è qualcun'altro con così tanti mandati, ma in Lombardia con più anni da sindaco di me c'è solo l'amico Pier Achille Lanfranchi di Fortunago. Siamo entrambi nell'Anci, ente di cui sono consigliere nazionale".

Qual è il segreto per essere eletto e rieletto? "Credo che la cosa più importante sia avere passione, sempre. Il cittadino apprezza questo aspetto, così come l'impegno. Conta ovviamente anche la competenza, e in questo l'esperienza aiuta. Il vantaggio di essere sindaco da diverso tempo ti permette inoltre di conoscere al meglio come funzionano i vari enti amministrativi con cui un comune deve rapportarsi".

"L'emozione non manca mai. Più che ai seggi, in Consiglio"

Un po' di stanchezza? "No, anzi, ho sempre il desiderio di poter fare qualcosa di nuovo e di buono per la mia comunità" Emozionato? "Sì, questo sì, ancora una volta. Più che ai seggi per i risultati, provo però emozione al primo Consiglio comunale e nello svolgere i compiti istituzionali". A cosa tengono di più i cittadini? "I servizi sono la priorità, così come il decoro e la pulizia del paese. Venendo in modo più specifico a Erve stiamo lavorando molto su interventi di messa in sicurezza delle strade. Presto prenderanno il via anche altri lavori grazie a un milione di euro di fondi regionali. E poi ancora gli asfalti e i sottoservizi, l'attenzone al bilancio puntando allo stesso tempo su servizi sociali, eventi e associazioni".

Cosa pensa dell'unione tra comuni, Erve non è troppo piccola per restare da sola? "A Erve stiamo bene anche così. E comunque non vedrei di buon'occhio un'unione con un comune grande come Calolzio. Più in generale posso capire la necessità di accorpare alcuni paesi piccoli per salvaguardare i servizi, ma solo per relatà territoriali simili e contingue ed eventualmente a seguito del voto dei cittadini. Non di scelte calate dall'alto".

"Il valore aggiunto di una comunità? Remare tutti dalla stessa parte per il bene comune"

Quali le gioie e quali i dolori della vita da sindaco? "Sicuramente il periodo più brutto è stato quello del covid. La gioia è invece legata al rapporto che si instaura con i cittadini. Ti salutano, ti fermano per strada, ti consigliano... Molte volte non ci sono orari, capita di andare in municipio anche il sabato e la domenica, ma se c'è quella passione di cui parlavo prima non è un problema. E fa anche piacere quando arrivano i turisti e apprezzano il pase. Il valore aggiunto è comunque rappresentato dalla tua comunità. A Erve si rema tutti dalla stessa parte per il bene comune, a partire da volontari e associazioni".

Soddisfazioni personali? "Oltre a quella di essere parte attiva della mia comunità anche l'aver partecipato come rappresentante Anci a eventi importanti come la cerimonia per la Festa della Repubblica del 2 giugno a Roma, ormai da alcuni anni, senza dimenticare la visita dal Papa e tanti appuntamenti istituzionali imporanti. Certo, allo stesso tempo posso dire di non essere un sindaco social, sinceramente non ci tengo più di tanto. Preferisco il rapporto personale e diretto con le persone".

Da giovane l'esordio nelle file della DC, poi l'impegno nell'Italia dei valori di Antonio Di Pietro come assessore provinciale al Turismo negli anni in cui era vicesindaco. Ora, politicamente, dove si colloca? "La nostra è una lista civica - conclude Giancarlo Valsecchi - Personalmente mi riconosco nell'area del centrosinistra e anche se non sono del Pd alle recenti Europee ho votato per Giorgio Gori. Il motivo? Ovviamente per il lavoro fatto come sindaco".