Giovani Democratici Lecco: beceri gli attacchi scomposti dell’ex sindaco di Oggiono a OGVN

Come Giovani Democratici di Lecco vogliamo condividere questo video realizzato dall’associazione giovanile OGVN, formato da ragazzi e ragazze della Città di Oggiono, che proprio due giorni fa è stata attaccata in maniera becera dall’ex sindaco leghista Roberto Ferrari con un’intervista su La Provincia di Lecco.

Ferrari ha criticato aspramente un evento di tre giorni organizzato dall’associazione all’interno della Villa Sironi per il fatto che, tra le varie proposte culturali, vi era anche una mostra d’arte che conteneva corpi nudi, cogliendo pretestuosamente questo fatto per scagliarsi sull’amministrazione comunale e sulla giovane consigliera Valeria Frigerio.

Non c’è nulla di più scorretto politicamente.

Esprimiamo la nostra solidarietà e facciamo i nostri complimenti ai ragazzi e alle ragazze di OGVN, che non si sono fatti strumentalizzare e hanno subito girato questo video per rimarcare la loro indipendenza e la loro determinazione. Siamo sicuri che il loro lavoro continuerà e non si faranno intimorire da dichiarazioni sguaiate.

Noi siamo per quella politica che favorisce i giovani, concede loro spazi e riconosce quanto sia prezioso il loro impegno per la comunità, sotto qualsiasi forma. L’attività di OGVN, come di tante altre realtà del nostro territorio, sono linfa vitale per la nostra generazione e le amministrazioni hanno il dovere, anche morale, di riconoscerle e valorizzarle. Vergognoso, invece, strumentalizzarle per rincorrere la campagna elettorale imminente.

Pietro Radaelli – Segretario Provinciale

Laura Bartesaghi – Referente GD Oggionese

