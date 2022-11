La Lega Giovani di Lecco al Pirellone per conoscere più a fondo la Regione

Una delegazione di esponenti della Lega Giovani della provincia di Lecco ha preso parte a una visita guidata al Pirellone, sede del Consiglio regionale, con il lecchese Mauro Piazza, consigliere leghista, e il suo assistente valsassinese Umberto Locatelli. Tanti i temi trattati, dal funzionamento della macchina amministrativa regionale alle nozioni storico-architettoniche sul Palazzo Milanese.

L?incontro è avvenuto in mattinata, i ragazzi hanno avuto modo di vedere da vicino tutte le sale più importanti del palazzo. La visita è iniziata con una breve introduzione nella sala consiliare, dove Piazza ha spiegato il funzionamento del consiglio regionale, la storia dell?edificio Pirelli e infine com?è suddiviso nei vari piani. Subito dopo i ragazzi sono stati accompagnati al 26esimo piano, dove nell?aprile 2002, è avvenuto il fatidico schianto di un piccolo aereo causando 3 morti. Infine il gruppo lecchese ha raggiunto il ?belvedere? al 31esimo piano. Durante questa visita i giovani hanno incontrato diversi esponenti della politica lombarda.

"Abbiamo parlato un po? di politica, raccontato del nostro lavoro, lo abbiamo fatto con ragazzi giovani e appassionati - ha spiegato il Consigliere regionale Mauro Piazza - Marta Bordogna, Andrea Bettega, Riccardo Meregalli, Jacopo Meschi, Valentin Munishi, giovani militanti della Lega nella Provincia di Lecco, sono infatti venuti a trovarci al Pirellone: una bella visita del palazzo e una lunga mattinata di confronto. Vedere che c?è ancora questa attenzione e passione per la politica e la cosa pubblica da parte delle nuove generazioni, in modo non superficiale, visto che alcuni di loro sono già amministratori pubblici locali, è una grande boccata di speranza e ottimismo".

"È stato un piacere per noi ragazzi visitare questo importante palazzo istituzionale - ha dichiarato Andrea Bettega, coordinatore della Lega Giovani della Provincia di Lecco - Abbiamo avuto modo di entrare, capire e conoscere a fondo il funzionamento della nostra Regione. Per noi giovani queste visite formative sono importanti per il nostro futuro, perchè ci permettono di crescere politicamente, soprattutto per quei ragazzi che, come me, fanno già parte dell?amministrazione pubblica locale. Avere un esponente lecchese di esperienza come Mauro in Regione è fondamentale, ci dà sempre un enorme supporto alle nostre attività sul territorio e ci offre spesso consigli utili. Ringrazio, a nome di tutti i giovani, Mauro e Umberto per averci permesso di entrare nel cuore delle istituzioni lombarde, ci hanno fatto sentire parte importante del movimento, nonostante la nostra giovane età".