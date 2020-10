Gattinoni, ecco la tua squadra: presentata la Giunta che guiderà Lecco fino al 2025

Niente di particolare da scoprire, ma un momento ufficiale giustamente da officiare. La Giunta Comunale di Lecco per il quinquennio 2020-2025 è realtà: con decreto del 19 ottobre 2020 n. 98, il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha deciso la composizione e le deleghe degli assessori. Il Sindaco darà comunicazione al Consiglio comunale in occasione della prossima seduta, in programma per lunedì prossimo, 26 ottobre. L'età media è di 46 anni, compresa tra i 30 appena compiuti di Manzoni e i 66 di Pietrobelli.

«Con loro ho condiviso un lavoro lungo nove mesi - ha introdotto il sindaco Mauro Gattinoni - e oggi siamo qui per inizare un lavoro che possa permettere a Lecco di crescere. Ciò che ieri era programma elettorale, oggi diventa programma di amministrazione. La direzione è quella di una città unita che non lasci indietro nessuno, seguendo un nuovo ritmo. Voglio rivolgere un ringraziamento a Virginio Brivio (sindaco uscente, ndr) per il lavoro fatto, oltre che a coloro che hanno lavorato dentro le nostre liste, facendo poi un passo di lato, come Alessio Dossi e Alberto Anghileri. Un “grazie” particolare a Fattore Lecco, che ha permesso di avvicinare molti lecchesi alla politica, mentre il Partito Democratico si è confermato come prima forza politica della città».

«Voglio fare un ringraziamento personale al sindaco Gattinoni per la fiducia e la stima, che sono reciproche. Auguro a tutti un buon inizio di lavori, anche viste le difficoltà che ci aspettano», ha commentato il vicesindaco Simona Piazza.

Giunta di Lecco 2020-2025: sindaco e assessori

Sindaco Mauro Gattinoni (nato a Lecco il 22/07/1977)

Materie di competenza:

relazioni istituzionali

risorse umane

sostenibilità

programmazione e controllo strategico

società partecipate

monitoraggio Piano di governo del territorio

Simona Piazza (nata a Lecco, 29/05/1978)

Vice Sindaco

Assessore a Cultura e coesione sociale

Materie delegate:

Cultura, biblioteca e musei

Polizia Locale

Protezione civile

Partecipazione, quartieri

42 anni. Laureata in Scienze dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Bergamo, ha conseguito il perfezionamento in “Diritto, Fisco e Società Civile nel Terzo Settore” presso l’Università degli Studi di Milano. Cultrice della materia è stata assistente alla cattedra di Psicologia del Prof. A. Zatti presso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali e tutor degli studenti presso l’Università degli Studi di Bergamo. Dal 2010 al 2015 è stata vicepresidente del comitato provinciale ARCI Lecco e dal 2014 al 2018 membro della presidenza nazionale dell’ARCI a Roma. Svolge da anni la libera professione come formatrice e consulente alla progettazione in ambito socio-culturale sia a livello nazionale che europeo per realtà di terzo settore. Assessore uscente alla promozione della cultura, delle politiche giovanili e alla comunicazione del Comune di Lecco, è membro della direzione provinciale di Lecco del PD.

Maria Sacchi (Lecco, 27/03/1975)

Assessore alla Cura della città e Lavori pubblici:

Manutenzioni

Lavori pubblici

Patrimonio

45 anni. Maturità scientifica al liceo Grassi di Lecco e laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico aziendale) presso l’Università degli Studi di Milano. In passato è stata impiegata presso un ufficio commerciale estero di un importante SpA del territorio, quindi libera professionista nel settore della comunicazione web e turismo. Attualmente è co-titolare di un portale di promozione turistica territoriale. Dal 2011 al 2016 è stata capogruppo di maggioranza presso il Consiglio comunale del Comune di Olginate con delega alla comunicazione. Già membro della direzione provinciale del PD di Lecco, è membro dell’esecutivo del PD cittadino di Lecco. Attiva nei comitati genitori delle scuole del rione S. Stefano, con i quali ha effettuato diversi progetti tra i quali la riqualificazione degli spazi scolastici.

Roberto Pietrobelli (Lecco, 13/11/1954)

Assessore al Bilancio

Bilancio

Ricerca fondi e sviluppo partenariato pubblico-privato

Servizi Istituzionali generali

66 anni. Ragioniere, ex direttore di banca, da anni attivo nel volontariato circolistico. Oggi è pensionato. Ultimo segretario cittadino dei Democratici di Sinistra e cofondatore nel 2007 del PD lecchese, è stato consigliere comunale del Comune di Lecco dal 2006 al 2009 e segretario cittadino del PD dal 2012 al 2014, partito di cui ha fatto parte fino al 2017.

Giuseppe Rusconi (Valmadrera, 15/09/1959)

Assessore allo Sviluppo urbano:

Urbanistica

Infrastrutture

Edilizia Privata

61 anni. Maturità classica, laurea in Giurisprudenza, esercita la professione di avvocato. Si occupa di appalti pubblici e infrastrutture, sicurezza nei cantieri, edilizia e urbanistica, gestione del patrimonio immobiliare pubblico, project financing, società pubbliche, legal Bim. In questi ambiti svolge anche attività di formazione con all’attivo numerose pubblicazioni. Ha fatto parte del Consiglio comunale del Comune di Valmadrera nella seconda metà degli anni ’80 e del primo Consiglio provinciale della Provincia di Lecco.

Renata Zuffi (Lecco, 24/02/1969)

Assessore all'Ambiente, Mobilità, Pari opportunità:

Ambiente

Verde Urbano

Mobilità (Viabilità e Trasporti)

Pari opportunità

51 anni. Maturità classica presso il liceo Manzoni di Lecco, si è laureata nel 1995 in Architettura al Politecnico di Milano. Ha poi conseguito il dottorato in Pianificazione Territoriale e Ambientale. Già ricercatrice e docente presso il dipartimento “Scienze del territorio” del Politecnico di Milano e in studi privati come esperto di urbanistica alla scala vasta e ai trasporti, dal 2004 è docente di ruolo nella cattedra di arte e territorio presso l’istituto statale superiore Parini di Lecco. Inoltre ricopre l’incarico di funzione strumentale prima al benessere e poi all’inclusione e svolge il ruolo di docente formatore sui temi dei bisogni educativi speciali e dell’inclusione. Dal 2013 è docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano, corso TFA, nel laboratorio di didattica delle educazioni. Da sempre impegnata nel mondo del volontariato e dell’associazionismo, fa parte del direttivo dei fondatori del comitato di AmbientalMente Lecco.

Emanuele Manzoni (Lecco, 20/10/1990)

Assessore al Welfare:

Servizi Sociali

Casa

Lavoro

Politiche per l’integrazione

30 anni. Diploma scientifico al liceo Grassi di Lecco e laurea magistrale in Scienze Storiche presso l’Università degli Studi di Milano. Oggi è educatore presso una onlus che si occupa di promozione e tutela della dignità della persona, in particolare nei casi di tossicodipendenza e alcolismo. Ha svolto esperienze di volontariato internazionale in America Latina (Perù e Nicaragua) con Operazione Mato Grosso e Caritas Ambrosiana. Dal 2016 al 2020 è stato consigliere comunale del Comune di Garlate; dal 2018 è coordinatore provinciale di Lecco per Sinistra Italiana.

Alessandra Durante (Lecco, 10/02/1984)

Assessore a Famiglia, Giovani e Comunicazione:

Politiche per bambini, giovani, famiglie

Comunicazione e rapporti con i cittadini

Evoluzione digitale

36 anni. Laurea in Marketing e Comunicazione d'Impresa all'Università Cattolica di Milano. Master in "Entertainment and Events Marketing" alla New York University e Master in "Digital Specialist" presso la Business School del Sole 24 Ore. Si è occupata di relazioni esterne, brand ed eventi all'interno di un'importante realtà milanese mentre oggi lavora nel marketing istituzionale. Da diversi anni, inoltre, è impegnata nel sostegno alla genitorialità, dalla prima infanzia all'adolescenza. Da febbraio 2020 è coordinatrice di Italia Viva per la città di Lecco.

Emanuele Torri (Lecco, 27/12/1976)

Assessore Educazione e sport:

Politiche educative

Istruzione

Sport

Formazione, Università e Ricerca

43 anni. Diploma di maturità linguistica presso il liceo linguistico Bertacchi di Lecco e laurea in Lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Milano. Insegnante di Lettere presso l’Istituto Comprensivo di Calolziocorte, scuola secondaria di I grado “A. Manzoni”, all’interno dell’istituto ha rivestito il ruolo di funzione strumentale per i rapporti con il territorio, per gli alunni migranti e per gli alunni con BES. Inoltre ha seguito per diversi anni l’esperienza del Consiglio comunale dei Ragazzi, di cui è stato referente. Ha avuto numerose esperienze in ambito di volontariato sportivo, sia come allenatore che dirigente.

Giovanni Cattaneo (Lecco,13/09/1980)

Assessore all'Attrattività territoriale:

Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive

Sviluppo Lago-Montagna

Turismo

Eventi

40 anni. Laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università Cattolica di Milano, consulente di comunicazione strategica per istituzioni e imprese, progettista e produttore di eventi e format per il marketing territoriale. Appassionato di montagna e ultratrail, promotore del progetto culturale Welcome to Lecco, negli ultimi anni ha sviluppato dentro le aziende i percorsi di corporate family responsibility e di misurazione dell'impatto sociale per unire innovazione, crescita economica e attenzione alla comunità.