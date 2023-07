Il PD per le Comunità Energetiche: venerdì a Mandello con Chiara Braga

Il circolo PD Abbadia-Mandello-Lierna organizza per venerdì 21 luglio alle 18:30 in piazza Leonardo da Vinci a Mandello una tavola rotonda per parlare delle comunità energetiche, soluzioni di energia pulita a chilometro zero.

A fare gli onori di casa sarà Andrea Gilardoni, Segretario del circolo e Consigliere comunale di Mandello di Casa Comune per Mandello Democratica, che dialogherà con Chiara Braga, capogruppo PD alla Camera dei Deputati e con Franco Corti, Consigliere comunale di Mandello.

Prevista poi la partecipazione dei Giovani Democratici con Pietro Radaelli, segretario provinciale e consigliere comunale di Abbadia, e della Conferenza Donne Democratiche con Monica Piva.

Le conclusioni saranno curate da Manuel Tropenscovino, segretario provinciale PD.

“Negli ultimi mesi come Partito Democratico ci siamo confrontati su un tema cruciale per il futuro dei nostri territori come la transizione ecologica.” osserva Gilardoni “Le comunità energetiche sono una possibilità concreta per i cittadini di contribuire a questo passaggio storico, risparmiando risorse in una prospettiva comunitaria. Nonostante questo, il Governo ancora non sta facendo nulla per dare degli strumenti pratici a chi vuole cominciare ad occuparsene. Abbiamo scelto di invitare Chiara Braga, capogruppo del PD alla camera, per il suo consolidato impegno sui temi ambientali: siamo sicuri che saprà dare una visione a 360 gradi sulla situazione attuale e per rispondere ai dubbi che i cittadini continuano ad avere”.

Al termine ci sarà un aperitivo per i partecipanti e sarà possibile fare la tessera al Partito Democratico.

L’evento è organizzato dal Partito Democratico, in collaborazione con Casa Comune per Mandello Democratica, Cooperativa MondoEquo, Giovani Democratici Lecco e Conferenza Donne Democratiche Lecco.