Ilaria Cucchi a Lecco, "Un incontro per parlare di difesa dei diritti"

Venerdì 27 Gennaio la senatrice Ilaria Cucchi sarà presente a Lecco per sostenere la lista Alleanza Verdi Sinistra in occasione delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Alle ore 17 i candidati di Alleanza Verdi Sinistra (Enrica Bartesaghi, Milva Caglio, Francesco Falsetto e Luca Volpe) la incontreranno presso La Casa sul Pozzo di Lecco, in Corso Bergamo 69.

Prima del confronto, alle ore 16.15, si terrà una conferenza stampa a cui è invitata tutta la stampa locale. "Sarà l'occasione - spiega il Coordinamento provinciale di Sinistra Italiana Lecco - per approfondire i punti del programma relativi alla difesa dei diritti umani e civili, di cui Ilaria Cucchi si è fatta promotrice negli ultimi anni in seguito alle sue note vicende famigliari, e che ora rappresenta con il suo impegno in Parlamento".