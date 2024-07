Incontro per il Pgt poco partecipato: “Giusto spendere i soldi pubblici per un rinfresco?”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Il Comune di Lecco ci comunica che il 16.7.24 lo stesso farà seguito all’incontro sul PGT del 13.6.24 nell’ambito di un asserito intento partecipativo di tutta la popolazione.

All’incontro di giugno hanno partecipato veramente pochissimi cittadini per lo più esponenti di maggioranza, assessori e i giornalisti invitati.

La scarsa partecipazione è conseguenza del fatto che i cittadini ben sanno che in realtà nelle scelte di questa amministrazione c’è poco o nulla di partecipato.

Tanto che all’incontro di giugno sono state eluse con la solita noncuranza tutte le domande.

Per correre ai ripari questa volta il Comune ha messo in piedi un evento interattivo proprio nelle immediate vicinanze dell’ormai famoso immobile abusivo e offrirà ai partecipanti un rinfresco.

Cittadini lecchesi, siete sicuri che volete che siano utilizzati così i soldi pubblici?

Lecco Merita di Più - Lecco Ideale