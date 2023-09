Livia Turco, "Compagne": la lectio magistralis sulla sorellanza e sulla leadership diffusa di cui oggi la politica ha bisogno

Nella serata di martedì 19 settembre, presso la Sala Consiliare di Oggiono, si è tenuta la presentazione del libro “Compagne. Una storia al femminile del Partito Conunista Italiano” di Livia Turco. Un'iniziativa promossa dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Lecco, in collaborazione con la Federazione del Partito Democratico lecchese e dei Giovani Democratici di Lecco.

Una serata per la promozione di una sempre più attiva e capillare politica di genere. Una politica concreta ed inclusiva, dove la sorellanza e la leadership diffusa siano alla base della stessa.

L’incontro con Livia Turco è stato per molte/i l’occasione di riflettere sui molti temi aperti anche dai recenti avvenimenti che sollecitano la politica a farsi carico della complessità cogliendone gli aspetti culturali e sociali che vanno affrontati.

Un incontro in cui a fare da padrona è la parola “Compagne”, una parola mai sopita, che vive nel cuore di milioni di donne e che ha molto da insegnare. Contiene un passato che è sempre presente: la volontà di cambiare il mondo per una società di donne e uomini libere ed eguali, tema più che mai attuale in questo tempo duro e difficile. Un tempo, il nostro, dove la passione politica e l’impegno sono sempre più importanti.

Ad introdurre la serata è stato il segretario della Federazione provinciale del Partito Democratico, Manuel Tropenscovino che ribadisce con forza l’importanza delle battaglie politiche alle quali le donne, ieri come oggi, si cimentano.

“La mia generazione dimostra di avere consapevolezza di quelle che sono le battaglie comuni di questo tempo. Relegare le battaglie delle donne al solo genere femminile, dimenticando che sono in realtà battaglie che oggi, come in passato, legano l’intera società, è un grave errore. Il Partito Democratico tutto deve infatti dare piena rappresentanza a queste battaglie e farsi portavoce attivo nella politica di genere”

A proseguire la serata è la stessa Livia Turco in dialogo con la sindaca di Oggiono, Chiara Narciso.

“Il libro “Compagne” è una storia che ho sentito di dover raccontare per una profonda gratitudine al “popolo” di donne che erano alla base di quella sorellanza che significa sentirsi fortemente unite nella pratica della politica - spiega Livia Turco. L’impegno politico è oggi chiamato a far (ri)vivere la vita quotidiana nelle pratiche politiche attuali. Nella battaglia di Partito, ed ancor prima nella battaglia delle donne, tre furono i principali capisaldi:

La consapevolezza di guardare da un determinato punto di vista; quello di un Partito che si battesse per la classe operaia che voleva essere rappresentata L’impegno politico inteso come risoluzione delle politiche locali quotidiane La risoluzione di quella fatica a prendere parola, comune a tutte le compagne

Un modo capillare e unico di fare politica che oggi sembra essere scomparso ma che oggi, dopo tanto tempo, il Partito Democratico vuole riportare nella società. Una politica dove la leadership diffusa sia l’anima pulsante della sorellanza, capace di cercare la più diffusa contaminazione, in termini di incidenza, di altre forze politiche. L’impegno politico si gioca qui: nella politica che entra nel quotidiano delle persone! Come? Attraverso una leadership diffusa che abbia il coraggio di guardare in faccia le persone.“

A proseguire è poi la portavoce regionale delle Donne Democratiche della Lombardia, Diana De Marchi.

“Urge una vera e propria Rivoluzione, che si attui attraverso una maggior fiducia sullo sguardo femminile. Una politica dell’ascolto e della discussione. È ora necessario un modo di fare politica che dovrà essere riconosciuto e riconoscibile. Una politica in cui non serve una voce forte ma bensì collettiva. Una voce che parta dalla consapevolezza della forza dello sguardo femminile.”

A prendere parola è poi Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale Lombardia che, nel ricordo della ex onorevole Lucia Codurelli, sottolinea l’importanza della militanza.

“Oggi più che mai, nelle battaglie di genere, come più in generale quelle di Partito, è necessario cercare di ridare valore alla militanza anche se oggi sembra difficile riprenderci i nostri spazi.”

A chiudere la serata è stato Pietro Radaelli, segretario dei Giovani Democratici della Provincia di Lecco.

“In nome della mia generazione e dei giovani che oggi rappresento, ringrazio Livia Turco per la sua testimonianza, in quanto ci da la carica per portare avanti le battaglie odierne. In una società estremamente individualista è importante farsi ambasciatori di questa concezione di società, di questa leadership diffusa. All'individualismo della società odierna e ai personalismi di cui oggi, troppo spesso, la politica di macchia, si aggiunge una misoginia dilagante che altro non è se non l’emblematica causa di questa fatica alla partecipazione femminile. L'auspicio è dunque quello di un parlamento più “colorato” e quindi più inclusivo”