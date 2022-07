Crisi di governo, Butti: "Chi blatera di responsabilità della Lega non sa di cosa parla"

"Chi blatera di responsabilità della Lega nella crisi di governo non sa di cosa parla!" Lo dichiara con forza Daniele Butti, Referente Provinciale della Lega Salvini Premier, intervenendo con una stampa stampa in merito alla recente caduta del Governo Draghi.

"Negli scorsi mesi la lealtà ad un governo di unità nazionale per il bene del Paese è stata massima, come dimostra il fatto che fino a ieri abbiamo votato sempre la fiducia, pur criticando a volte alcuni provvedimenti - aggiunge Daniele Butti - La Lega ha pensato al bene del Paese a discapito del consenso popolare per generosità e per lasciare da parte i partitismi. Siamo stati fautori di alcuni provvedimenti importanti per i cittadini come quelli contro il caro carburante, contro il caro energia e per aiutare l'agricoltura nella crisi dovuta alla siccità; altri invece hanno pensato a regalare la cittadinanza agli immigrati o ai cannabinoidi".

"La Lega, pur leale verso il presidente Draghi, non ha potuto però evidentemente accettare la prosecuzione di un governo detto di unità nazionale che forzava la ricerca del consenso solo a sinistra o tra ciò che resta dell'elettorato 5 stelle - incalza il referente del Carroccio per la provincia di Lecco - Chi oggi punta il dito sulle responsabilità, anche nel lecchese, non si ricorda quanto sosteneva fino a poche settimane fa. Ora al voto con le proposte del centrodestra unito per il futuro dell'Italia!"