Italia Viva sceglie il nuovo segretario: è Marco Belladitta

Cambio al vertice. Grande entusiasmo per il congresso di Italia Viva svoltosi ieri, domenica 15 ottobre, per la scelta dei presidenti nazionale, regionale e provinciale. L’affluenza è stata di circa l’80%, sommando i voti online e in presenza. Per la segreteria provinciale, eletto all’unanimità Marco Belladitta, 33 anni, nato e cresciuto a Lecco, dove lavora nel sociale a sostegno di progetti di integrazione per stranieri.

Nel suo programma, “Marco porta diversi temi che Italia Viva si impegna a sostenere o implementare col sostegno degli amministratori, delle associazioni di categoria e del terzo settore, ma soprattutto col sostegno dei cittadini della provincia lecchese: lavoro, sanità, trasporti, giovani, agricoltura e famiglia, sono solo alcuni dei passaggi chiave delle sue linee programmatiche”, spiega Italia Viva.

“La volontà è quella di provare a confrontarci con il territorio e i cittadini – spiega Belladitta – facendoci promotori di incontri volti a creare proposte concrete sui temi che ci stanno a cuore. Tali proposte verranno proposte agli amministratori locali, alla Regione Lombardia o ai nostri gruppi parlamentari, con la speranza di portare all’attivazione di meccanismi virtuosi per la cittadinanza”.

Belladitta succede ad Antonio Rusconi e Giulia Vitali, che hanno retto la segreteria provinciale fino allo scorso fine settimana. Rusconi, nel suo intervento a sostegno di Belladitta, ha espresso “grande soddisfazione per il lavoro congiunto e di preparazione a questo evento, realizzato con un percorso profondamente condiviso con tutte le sensibilità del gruppo e con il candidato stesso”.

“L’orizzonte è il progetto politico di centro, ricordando che solo uniti si può vincere, mentre disuniti si diventa insignificanti. Italia Viva Lecco ha quindi scelto Marco Belladitta come suo presidente e gli ha dato mandato di lavorare insieme ai suoi amministratori, agli iscritti e simpatizzanti per il raggiungimento degli obiettivi programmatici. Tutto il “popolo” di Italia Viva augura a Marco: "Buon lavoro"”, scrive in una nota Italia Viva.