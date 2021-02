«Auguriamo buon lavoro al Presidente Draghi e a tutta la squadra di governo»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Italia Viva Lecco si congratula con il Presidente del Consiglio della Repubblica Mario Draghi per la scelta di alto livello della squadra di governo, con alcuni ingressi di straordinario valore. Vogliamo augurare il nostro più sentito buon lavoro al Presidente e ai suoi ministri. L’Italia compie un grande passo in avanti e oggi, dopo le nubi, è più chiaro come l’apertura della crisi abbia aiutato il Paese ad avere un governo migliore. Ci teniamo anche a mandare un grande in bocca al lupo a Elena Bonetti, ministro per le pari opportunità, che viene riconfermata per il suo straordinario lavoro riuscendo a proseguire nella grande riforma del Family Act.

L’Europa è pronta ad assegnare all’Italia i fondi del Next Generation EU, ma ciò avverrà solo alla presentazione di un Recovery Plan che assicuri lo sviluppo del paese, il futuro dei nostri giovani e non la distribuzione a pioggia di bonus e sussidi. Se a compiere tutto ciò è il Presidente del Consiglio Draghi, attraverso il suo coraggio e la sua competenza, non possiamo non sentirci rassicurati.

Ora dobbiamo vincere le sfide che la pandemia ha portato con sé e varare le riforme necessarie per il Paese per prepararlo alle sfide del presente, ma soprattutto, a quelle del futuro. La squadra del governo Draghi avrà il compito di ridare slancio e virtuosismo all’Italia partendo dall’organizzazione di un piano vaccinale adeguato ed efficace; dall’implementazione di misure economiche che compensino gli effetti negativi della pandemia aprendo i cantieri, rilanciando il turismo, riaprendo la cultura al pubblico in sicurezza; dal progettare una riforma fiscale per un fisco più equo; dalla riforma della giustizia, lavoro che verrà svolto egregiamente dall’ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia; dalla riforma della pubblica amministrazione, per far si che sappia rispondere con efficienza ai bisogni delle imprese e dei cittadini.

Seguendo la sobria e semplice cerimonia di insediamento esprimiamo a nome di tutto il territorio il convinto sostegno a questo governo. Siamo sicuri che si rivelerà essere all’altezza dei bisogni degli italiani, da oggi l’Italia ha un governo più forte, da oggi l’Italia conta di più in Europa e nel mondo, da oggi l’Italia riparte.

Buon lavoro e Viva l’Italia!