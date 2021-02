Mattarella sceglie Draghi, Italia Viva Lecco approva: «Italiano che ci ha resi fieri di essere tali all’estero»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Nel giorno della nomina di Mario Draghi, ex presidente della Banca Centrale Europea, convinto europeista e italiano che ci ha resi fieri di essere tali all’estero, incaricato Presidente del Consiglio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non possiamo che esprimere il nostro sostegno convinto rispetto a quanto il Capo dello Stato in queste ore sta svolgendo. Ci siamo sempre fidati della sua capacità di costruttore e mediatore per una nazione più coesa e continueremo a farlo convintamente.

Esprimendo il nostro convinto sostegno a Mario Draghi ci teniamo tuttavia a sottolineare quanto da parte di Italia Viva in tutti questi giorni ci sia sempre stata la voglia e l’intenzione di trovare concretamente un governo politico che fosse all’altezza dei bisogni degli italiani e capace di affrontare le sfide che la pandemia ha portato con se. Non c’è tempo da perdere né dal punto di vista della gestione pandemica né da quello delle sfide riformiste, l’abbiamo ripetuto più volte nelle scorse settimane; è per questo motivo che abbiamo sempre lavorato duramente per poter dare risposte concrete e all’altezza del futuro delle nuove generazioni e degli italiani tutti.

La medesima disponibilità non è stata registrata dalle altre forze politiche che fino a qualche giorno fa condividevano con noi la stessa maggioranza. Ma ora è tempo di guardare al domani con coraggio, competenza e umiltà, le parole chiave del discorso di Mario Draghi ai giovani durante la consegna della laurea ad honorem in economia nel 2019. Siamo fiduciosi nel fatto che riuscirà ad ottenere l’unità che merita in Parlamento e che il governo da lui costituito si rivelerà essere all’altezza delle sfide che l’Italia e l’Europa si accingono ad affrontare con competenza, coraggio ed umiltà.

Italia Viva Lecco