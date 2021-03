Il Consigliere comunale di Calolzio: «Sono grato e orgoglioso per la fiducia accordatami da Cecchetti e Salvini. Lavoreremo insieme ai militanti per crescere ancora di più»

«D’intesa con il nostro segretario Matteo Salvini, ho nominato Daniele Butti nuovo referente provinciale della Lega a Lecco. Voglio ringraziare il commissario uscente Stefano Parolari per l’ottimo lavoro svolto in questi anni nel territorio lecchese, dimostrando grande impegno e passione quotidiana». Lo ha dichiarato il deputato Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier confermando così il nuovo incarico politico affidato a Daniele Butti, 44 anni, tecnico comunale a Lecco e Consigliere comunale di maggioranza a Calolziocorte, città dove abita.

«Sono grato ed orgoglioso - spiega Daniele Butti - per la fiducia accordatami da Fabrizio Cecchetti e da Matteo Salvini. Ci tengo innanzitutto a ringraziare l'uscente commissario Stefano Parolari per il lavoro fin qui svolto. Consapevole dell’onore, ma anche dell’onere dell’incarico, mi metto a disposizione fin da subito dei segretari, dei militanti e dei sostenitori di tutte le nostre sezioni per cominciare insieme un percorso di collaborazione per far crescere e rendere ancora più forte la Lega Salvini Premier su tutto il territorio lecchese».

Butti si metterà da subito al lavoro, anche in vista delle elezioni comunali che interesseranno diversi comuni della provincia lecchese. «Già questa sera avremo una riunione organizzativa online con i referenti provinciali nella quale vedremo come iniziare a pianificare il lavoro - aggiunge il nuovo segretario provinciale del Carroccio - Successivamente ci sarà un passaggio di consegne tra me e Parolari e ci concentreremo sulle elezioni locali e gli aspetti programmatici, consapevoli che questo non è un periodo facile dato che il confronto può essere solo a distanza e in videoconferenza. La priorità è ora quella di uscire dalla crisi pandemica, superando l'emergenza sanitaria ed economica. I nostri amministratori - conclude Daniele Butti - sono già impegnati a fare la loro parte in questo senso. Poi ci dedicheremo ai temi da sempre cari alla Lega, compreso quello dell'autonomia, coinvolgendo militanti e realtà locali».