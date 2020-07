Currò a Lecco a sostegno del candidato sindaco Fumagalli: «Torniamo tra i cittadini rispettando le distanze»

Tornare ad ascoltare i cittadini, ma in sicurezza. Sabato 25 luglio dalle ore 10.30 alle 12.00 l'onorevole Giovanni Currò prenderà parte al gazebo del Movimento 5 Stelle a Lecco per il candidato sindaco Silvio Fumagalli. In via Cavour, all'angolo con viale Cairoli, Currò sarà presente per incontrare la popolazione insieme agli altri esponenti del Movimento. «Sarà un'occasione importante per tornare ad incontrare i cittadini - dichiara il parlamentare del M5S - e confrontarci con loro sulle misure del Governo, raccogliendo anche eventuali suggerimenti».

Il gazebo sarà organizzato nel rispetto di tutte le norme sanitarie previste per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e degli organizzatori. «Finalmente dopo mesi di chiusura è arrivato il momento in cui potremo ritornare, con le dovute distanze, tra i cittadini» - conclude Currò.