Il Ministro della Difesa in visita alla Fiocchi Munizioni

«Desidero ringraziare pubblicamente il Ministro della Difesa, onorevole Lorenzo Guerini, per avere accettato il mio invito ad essere con noi a Lecco, lunedì prossimo 3 maggio, in mattinata, per visitare e conoscere da vicino una delle realtà produttive più importanti del nostro territorio, la Fiocchi Munizioni Spa».

A parlare è Gian Mario Fragomeli, parlamentare lecchese della Brianza e Capogruppo PD in Commissione Finanze alla Camera, che ufficializza così la visita di Guerini a Lecco.

Il Ministro Guerini, già Vicesegretario nazionale del Partito Democratico e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, torna a Lecco dopo le sue ultime visite, avvenute nel 2020 e nel 2018. «Sono solo rammaricato del fatto che, vista l’attuale situazione - conclude Fragomeli - non sia stato possibile estendere l’invito a partecipare all’iniziativa anche ad altri esponenti della realtà civile e imprenditoriale locale».