Forza Italia contro il Pride: “Stravolti i valori della famiglia”

Il 22 giugno a Lecco ci sarà il gay pride, noi ci opponiamo a questa deriva ideologica e vogliamo difendere i valori fondamentali della società. Non possiamo accettare che vengano stravolti i ruoli naturali della famiglia e che venga promosso un "gender fluid" che mette in discussione le basi stesse della nostra esistenza. Siamo contro ogni forma di discriminazione ma difendiamo il diritto di ogni bambino ad avere un padre e una madre, perché solo così si può garantire un equilibrio emotivo e psicologico sano.

Non ci fermeremo e continueremo a combattere per difendere la nostra identità e i nostri valori, contro qualsiasi tentativo di stravolgimento della realtà. Siamo fieri di essere per la famiglia tradizionale e non ci vergogniamo di difendere ciò in cui crediamo.

Ezio Codegoni

Coordinatore regionale