Primo congresso di Azione a Lecco: "Pronti a costruire una proposta politica seria e credibile"

In concomitanza con le altre province Italiane, nei giorni scorsi si è svolto anche a Lecco il primo congresso provinciale di Azione, il movimento politico guidato dall'Europarlamentare Carlo Calenda. Alla presenza di svariate decine di iscritti e sostenitori sono stati eletti il Segretario Provinciale, il Delegato all’Assemblea Nazionale e i 30 membri del Comitato Direttivo Provinciale del partito.

"Si tratta di un momento cruciale nella storia del nostro partito: il punto di arrivo del lavoro di questi ultimi due anni e d’inizio per le sfide che ci aspettano già a partire dai prossimi mesi - ha dichiarato Giovanni Sabadini, neoeletto Segretario provinciale - Azione conta un centinaio di iscritti in Provincia ed ha già iniziato a far valere le proprie istanze in occasione dell’ultima tornata di elezioni amministrative e provinciali: da oggi lo faremo con la solidità e la fermezza di un partito pienamente strutturato”.

"Le elezioni regionali del 2023 sono dietro l'angolo - dichiara invece Matteo Laffi, membro dell’Esecutivo Regionale di Azione - Per costruire una proposta politica seria e credibile occorrono tempo ed energie. Per questo il 2022 è l'anno di Azione, il periodo in cui studieremo e definiremo le nostre proposte. Poca retorica, tanti progetti, molto entusiasmo. Sono convinto che i lombardi apprezzeranno (se saremo all'altezza della sfida)".

Eleonora Lavelli di Imbersago eletta delegata provinciale all'Assemblea nazionale del partito

Con il congresso provinciale si è anche proceduto all’elezione di Eleonora Lavelli, consigliera comunale di Imbersago, come Delegata Provinciale presso l’Assemblea Nazionale del partito a Roma. "Le idee camminano sulle gambe degli uomini (e delle donne), diceva Nenni - ricorda Lavelli - Per questo, credere che l'Italia sia il paese dove crescere, realizzarsi e costruire futuro significa darsi da fare in prima persona per contribuire allo sviluppo della società, significa trasformare 'le idee in Azione', significa entrare in Azione, per generare il cambiamento di cui abbiamo bisogno. Rappresentare e dare voce al gruppo di Lecco in seno all'Assemblea Nazionale è quindi una responsabilità di cui sono estremamente onorata".

“Siamo all’80% persone alla prima esperienza politica - conclude Sabadini - avremmo tutti di meglio da fare con il nostro tempo libero, ma crediamo che l’Italia abbia un disperato bisogno di una politica seria e concreta. Da oggi possiamo pienamente dire che Azione c’è, a Lecco come in tutta Italia - ed è qui per questo".