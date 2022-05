Lega Salvini Premier, Caremi confermato segretario della sezione Calolzio-Val San Martino

“Pur non essendo nuovo alla carica, per me è sempre un'emozione essere indicato come rappresentante della sezione. Sono grato per la fiducia rinnovatami dai militanti e dai sostenitori della Lega Salvini Premier e sono pronto, insieme al nuovo direttivo, per le sfide che ci attenderanno". Luca Caremi ha commentato così la sua rielezione a segretario cittadino della sezione di Calolziocorte e Val San Martino della Lega Salvini Premier.

Ieri pomeriggio, presso il Monastero del Lavello, la sezione calolziese del Carroccio ha tenuto infatti il suo congresso per l’elezione del segretario e per il rinnovo del direttivo che oltre ad affrontare temi di politica nazionale e locale, sarà chiamato a preparare il team della Lega in vista delle elezioni amministrative del 2023. L’assise, presieduta dal deputato Roberto Ferrari, ha visto la partecipazione dei militanti e anche di una delegazione del circolo locale di Fratelli d'Italia.

L’apertura dell'incontro è stata fatta con il ricordo, da parte di Daniele Barzaghi (capogruppo di opposizione ad Erve) dei fondatori, oramai quasi 30 anni fa, della sezione cittadina. Di fronte ai militanti si sono quindi tenuti gli interventi del sindaco di Calolzio Marco Ghezzi che ha parlato dell’attività amministrativa del Comune, del referente provinciale Daniele Butti che ha indicato i prossimi obiettivi del partito e del senatore Paolo Arrigoni - ex primo cittadino proprio di Calolzio - il quale ha toccato i temi di attualità del Governo e del movimento, non ultimo il referendum del prossimo 12 Giugno.

Il segretario uscente Luca Caremi è stato poi riconfermato alla guida del movimento per acclamazione. Rinnovato inoltre il direttivo della sezione di Calolzio che è ora composto da: Marco Bonaiti, Eleonora Rigamonti, Daniele Butti, Silvio Magistrali, Stefano Rosa e Marco Ghezzi. A tutti loro è stato riservato il caloroso applauso dell’assemblea dei militanti presenti e l’augurio di un buon lavoro per il territorio.