Arrigoni e Faggi: "Confermata regionalizzazione idroelettrico, vittoria per i territori"

"Con l’approvazione del DL Concorrenza oggi in Senato, grazie all’impegno della Lega c’è la conferma della regionalizzazione delle grandi concessioni idroelettriche e l’autonomia dei territori su questo fronte diventa nei fatti una realtà".

Lo affermano i senatori lecchesi della Lega Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento Energia per il partito, e Antonella Faggi. "La regionalizzazione dell'idroelettrico, introdotta dalla Lega al Governo nel febbraio 2019, è stata attaccata negli ultimi due anni soprattutto dal Pd, che ha tentato più volte di riportare le competenze in capo allo Stato centrale. Bene anche l’allineamento della data statutaria di scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2024 per le province autonome di Trento e Bolzano".

"Ora, già a partire dai prossimi mesi - aggiungono Arrigoni e Faggi - potranno partire le gare pubbliche per il rinnovo delle concessioni che porteranno ai territori più canoni, elettricità gratuita, compensazioni ambientali e territoriali e anche tanti investimenti fondamentali per potenziare questo asset strategico del sistema energetico del Paese. Un’opportunità per Lombardia, Veneto e Piemonte come anche per tutte le altre regioni".