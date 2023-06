Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le prossime elezioni rappresenteranno un appuntamento storico per Valmadrera che la Lega e l’intero Centrodestra dovranno affrontare con adeguata preparazione per uscirne vincitori. Il responso delle scorse elezioni è stato chiaro: i Valmadreresi avevano sonoramente bocciato la candidatura di Antonio Rusconi e del progetto del centrosinistra/civica di sinistra. Solo un mancato accordo delle due liste sfidanti ha consentito a Rusconi, rappresentante di una minoranza della Città, di governare, e non vogliamo ritornare sulle motivazioni del mancato accordo ma abbiamo una grande certezza, ossia che l’elettorato chiede una lista unica di Centrodestra con eventuali inserimenti di componenti civici.

Un mancato accordo sarebbe pesantemente criticato e penalizzato dall’elettorato che, a ragione, pretende maturità e serietà dalla politica e chi si sottrarrà da questa responsabilità dovrà essere pronto a pagarne le conseguenze. Da parte nostra nessun veto e nessuna pretesa da chi vorrà essere nostro futuro compagno di viaggio, saremo tutti sullo stesso piano, vogliamo solo serietà e un unico obiettivo: costruire un programma ed una macchina politico-amministrativa che abbia come unico obiettivo il bene di Valmadrera e dei Valmadreresi. Sino ad ora Valmadrera è stata amministrata da chi non ha mai chiesto cosa ne pensavano i cittadini e le minoranze non hanno mai avuto spazio.

Noi vogliamo amministrare in modo totalmente opposto! Con noi ad amministrare saranno i cittadini che dovranno sentirsi finalmente liberi di poter esprimere la propria opinione e le proprie idee. Insomma, riporteremo la democrazia e la partecipazione del cittadino nella macchina amministrativa e ridaremo colore, splendore e sicurezza all’intera Città, dal centro alle zone più periferiche.

Paolo Micheli Gritti

Segretario Lega - Sezione di Valmadrera