Lega Giovani Lecco: il nuovo coordinatore è Salvatore Pirelli. «Affrontiamo insieme le prossime battaglie»

Scelto il nuovo coordinatore provinciale: «Ho tante iniziative in mente e tante idee per le Elezioni Amministrative di questo autunno»

Cambio al vertice della Lega Giovani della provincia di Lecco. I giovani del carroccio si «preparano alle prossime sfide» con la nomina di un nuovo coordinatore provinciale, Salvatore Pirelli. Da parte del Referente Provinciale Daniele Butti e del Coordinatore della Lega Giovani Lega Lombarda Alessandro Verri, «c’è la piena fiducia in Salvatore e in tutto il gruppo della Lega Giovani per costruire un gruppo unito e determinato che possa guardare al futuro con coraggio e coesione».

«Sono molto contento della nomina a coordinatore che mi vedrà impegnato attivamente nelle sfide politiche del territorio - spiega il nuovo coordinatore Salvatore Pirelli -, a capo di un gruppo volenteroso e attivo come quello della Lega Giovani, di cui faccio parte da 5 anni. Ho tante iniziative in mente, e tante idee per le Elezioni Amministrative di questo autunno, che vedranno impegnato il gruppo sul territorio. Sono felice che molti ragazzi anche giovanissimi si interessino di politica perché siamo il futuro di questo paese».

Il nuovo coordinatore provinciale farà del gruppo e del territorio il suo punto di forza, nella consapevolezza che questo è il vero spirito della Lega: «Siamo sempre disponibili e aperti a chiunque volesse entrare in contatto con noi e partecipare alle nostre iniziative. L'invito è quello di contattarci tramite i nostri profili social e affrontare insieme a noi le prossime battaglie!».