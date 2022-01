La Lega lecchese sulla rielezione di Mattarella: "Salvini leale e responsabile, altri hanno tradito"

La rielezione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato ferite aperte nelle diverse coalizioni politiche, a partire dal centrodestra dove in queste ore è in corso una resa dei conti. In merito è intervenuto con una nota inviata questa mattina, domenica 30 gennaio, agli organi di informazione locali anche Daniele Butti, Referente Provinciale della Lega Salvini Premier. Butti non usa mezzi termini, difendendo il proprio leader e parlando di atteggiamento ipocrita da parte di alcuni alleati.

"In queste elezioni del Presidente della Repubblica, la Squadra del centrodestra era composta da diversi schieramenti politici, Cambiamo con Toti, Forza Italia con Tajani, e soprattuto da Fdi con Giorgia Meloni? - esordisce Butti - Ora, che questi ultimi se la prendono con chi hanno voluto come rappresentante, ovvero Matteo Salvini, dopo che da uomo leale, vero, che ha dato il 100% di sè, unico che si sia preso la proprie responsabilità tentando di lavorare per il bene del centrodestra è da ipocriti. Diciamolo? in tutto questo c?è chi ha tradito? e sono proprio loro, coloro che hanno scelto Salvini come rappresentante, sono quelli che in questi anni hanno sempre gravitato sulle nostre spalle magari vagando e presenziando a feste della Lega perchè motore trainante del centrodestra".

Daniele Butti, Referente Provinciale Lega Salvini Premier.

"Si vince insieme e si perde insieme dicevano, ma vedo che fa comodo scaricare, giudicare e come gli sciacalli augurare 'all?amico' il peggio per accaparrarsi un voto - incalza Daniele Butti (nella foto) - La lealtà è altro, l?amicizia pure. E non facciamo le vergini, in politica fra partiti non c?è, c?è convenienza. Salvini non ha tradito il centrodestra, il centrodestra in queste elezioni è imploso per ingordigia, gole profonde, poltrone e perchè qualcuno non è capace di attendere i tempi giusti. Ora ricomponiamoci e ripartiamo perchè la partita è molto lunga ancora se la si vuole vincere, a meno che non faccia più comodo stare sempre all?opposizione e ululare alla luna".