Valmadrera, Lega critica: “Poca lungimiranza nell'attività della maggioranza”

Poca lungimiranza. È questo quello che abbiamo potuto constatare nella presentazione del Rendiconto di Gestione 2021, del Piano Economico-Finanziario 2022 e del Regolamento per la manutenzione e la gestione delle strade e aree private ad uso pubblico, tutti all’ordine del giorno del consiglio comunale di martedì 26 aprile.

Nel rispetto dell’eccellente lavoro svolto dai vari uffici competenti per la redazione di tutta la documentazione tecnica e ringraziandone pubblicamente i rappresentanti che nelle varie commissioni pre-consiglio si sono messi a disposizione per chiarimenti e approfondimenti, non abbiamo potuto che esprimere voto contrario ai punti sopraccitati durante la seduta.

Avremmo sperato infatti che si arrivasse finalmente ad un regolamento chiaro e soddisfacente per l’annosa questione di a chi toccano gli oneri di gestione e manutenzione delle strade e delle aree private ad uso pubblico, tuttavia, sebbene avere stilato dei criteri sia già un punto di partenza rispetto al vuoto normativo attuale, la proposta dell’amministrazione manca ancora di quella specificità che non consente interpretazioni nonché di uno sforzo ulteriore da parte dell’ente Comune nei confronti del cittadino. Ci auspichiamo che il Regolamento, approvato comunque dalla maggioranza, sia solo il punto di partenza.

E sempre uno sforzo in più da parte del Comune per la cittadinanza è quello che abbiamo chiesto nella discussione del PEF. Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, infatti, la scelta dell’amministrazione comunale è stata quella di inserire Valmadrera nel livello minimo della gestione del servizio secondo le categorie determinate da ARERA. A detta del Sindaco, è stata una scelta fatta perché era l’unico livello che ci permetteva di non alzare l’imposta che le famiglie devono versare per i rifiuti. A nostro avviso, giustissimo non alzare i costi per le famiglie, però il Comune dovrebbe intervenire compensando con le proprie casse l’innalzamento dei costi laddove si possa offrire un servizio migliore ai propri cittadini, anche considerato quanto già Valmadrera e i valmadreresi abbiano dato in materia di rifiuti e termovalorizzatore.

Dopotutto stiamo parlando di un comune con oltre 9 milioni di avanzo di bilancio, cioè 9 milioni di euro che potenzialmente possono essere spesi per la nostra comunità. Perché allora, abbiamo chiesto alla giunta, alla voce “Turismo” del nostro bilancio comunale risultano solo 5000€ di contributo alla Pro Loco e nessun’altra spesa ad investimento? La risposta della maggioranza è sempre che le iniziative turistiche ricadono spesso sotto altre voci di bilancio come la cultura o lo sport. Ma è possibile che nella nostra città ad evidente vocazione turistica per la fortunata posizione e conformazione territoriale non vengano messi in campo degli investimenti sostanziosi a destinazione puramente turistica? Senza contare che 5000€ alla Pro Loco possono fare poco per un organo che dovrebbe mettere in comunicazione e coordinare le varie associazioni nonché tutti gli eventi della città.

Valmadrera è una città che sviluppa il proprio commercio e le proprie aziende grazie al duro lavoro e alla creatività dei suoi cittadini, con un’amministrazione comunale che non vede gli infiniti spunti che essi le danno. E forse è per questo che la nostra popolazione diminuisce ogni anno dal 2010. Il Sindaco ci dice che le nascite sono in calo in tutt’Italia e che è stata fatta una scelta con PGT nel 2010 di fermare l’espansione edilizia. Ma forse non passeggia da un po’ a Parè e non ha visto le nuove case in riva al lago o gli è sfuggito il piano di riqualificazione dell’area ex Calvasina? Non si può dire certo che la mancanza di abitazioni sia il motivo per cui ogni anno da più di 10 a questa parte sono più le persone che scelgono di andare via da Valmadrera verso altri comuni rispetto a quelle che si trasferiscono da altri comuni alla nostra città. Forse occorrerebbe invece fare una riflessione su come rendere più attrattiva e vivibile la nostra città, sia per non costringere chi già ci vive ad andarsene o le attività commerciali a chiudere, sia per le giovani famiglie che stanno valutando dove mettere radici.

Gruppo Lega per Salvini Premier - Valmadrera

Il referente

Flavio Nogara

I consiglieri

Alessandro Leidi

Elio Bartesaghi

Sara Frusca