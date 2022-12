Letizia Moratti a Mandello per presentare la sua lista civica: "Ascolto dei territori"

"Attenzione massima ai territori". Letizia Moratti ha fatto tappa nel Lecchese quest'oggi, mercoledì 14 dicembre. Nella sua agenda Mandello al mattino, dove ha visitato le aziende Icma e Gilardoni prima di incontrare la stampa, e nel pomeriggio Valmadrera, dove si è soffermata a Cascina Don Guanella.

L'occasione è stata propizia per presentare la propria candidatura alle prossime elezioni regionali con la lista civica "Letizia Moratti presidente", che nel nostro territorio gode dell'appoggio del movimento dei Sindaci civici di centrodestra. Accanto alla Moratti, infatti, sono intervenuti il primo cittadino di Mandello Riccardo Fasoli e di Oliveto Lario Bruno Polti, quest'ultimo responsabile della lista in provincia di Lecco. Presenti all'incontro (nella sala civica di Molina) anche i colleghi Dante De Capitani di Pescate e Stefano Cassinelli di Dervio.

"Lombardia merita attenzione diversa da quella dei partiti"

"La volontà di candidarmi con una lista civica è figlia del pragmatismo: la Lombardia merita un'attenzione diversa da quella dei partiti - sono state le parole di Letizia Moratti - Questa è la cifra ideale con cui presentarsi. Puntiamo a richiamare gli elettori delusi dando attenzione ai territori, attraverso incontri e l'ascolto continuo delle singole problematiche. L'ho già fatto a Varese, oggi lo faccio a Lecco e domani lo farò a Brescia". L'obiettivo è chiaro: "Riportare la Lombardia a essere la locomotiva d'Europa alla pari di Baviera o Svizzera. Il Pil è fermo da dieci anni e ci sono zone della regione, non certo Lecco, in cui cresce al di sotto della media nazionale. Una cosa impensabile fino a qualche anno fa".

Come anticipato da Riccardo Fasoli, all'attenzione della Moratti sono state poste le problematiche e le necessità del territorio, dalle infrastrutture alla sanità. "Per quanto riguarda il servizio ferroviario - ha spiegato Moratti - l'errore è la governance al 50 e 50 tra Rfi e Trenord, che non permette di individuare chiare responsabilità. Serve un occhio di riguardo per la manutenzione. Sul discorso sanità proseguirò nel solco di quanto fatto gli anni passati: ho già effettuato una mappatura delle strutture e delle patologie per migliorare il problema delle liste d'attesa, mentre per i medici di medicina generale auspico l'intervento del Governo, che ha competenza specifica".

I sindaci: "Priorità il territorio"

"Lo spazio di questa lista civica - ha chiarito Bruno Polti - è tra i moderati, liberali, riformisti, tra chi è stanco dell'andamento della politica. L'obiettivo è riavvicinare chi non è andato alle urne alle ultime Politiche. Moratti ha scombussolato gli schieramenti ed è a capo di una lista che non ha appartenenza politica, così come noi sindaci, tutti eletti in liste civiche". Il collega di Mandello Fasoli ha rimarcato che ancora non è stato deciso chi si candiderà - due uomini e due donne, come previsto dalla legge - nella lista della Moratti, sono in corso valutazioni. "Vorrei però sottolineare - ha rimarcato - che noi sindaci civici siamo di area centrodestra ma non ci ritroviamo più nei partiti di quello schieramento. Questa compagine è un'entità nella quale invece possiamo rivederci. Tuttavia la nostra priorità resterà sempre il territorio provinciale".