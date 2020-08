Pronta la lista di "Nuovo Slancio per Ballabio" guidata dal candidato sindaco Bussola

«Il nostro vuole essere un lavoro di squadra a servizio del paese. Il team è pronto, è formato da persone capaci e con tanta voglia di fare bene». Questo il messaggio lanciato dalla lista civica di area centrodestra "Nuovo Slancio per Ballabio" che candida sindaco Giovanni Bruno Bussola, attuale vice di Alessandra Consonni.

La presentazione dei componenti della lista (clicca sulla foto di apertura per vedere tutti i nomi e i volti degli aspiranti Consiglieri) si terrà sabato 29 Agosto 2020 alle ore 18.30 presso la Baita del Parco Grignetta di Ballabio. Seguiranno numerosi altri appuntamenti di incontro con la cittadinanza. La corsa per la conquista del municipio di Ballabio sarà a due: Bussola da una parte e la candidata sindaco di "Ballabio Futura" Emanuela Deon.

«Nuovo Slancio per Ballabio è un gruppo coeso che ben rappresenta tutto il paese, sia per età sia per condizioni sociali e per tipologie di lavoro - aggiunge Bussola (nella foto sotto) - Un gruppo eterogeneo composto da 5 donne e 8 uomini, tutti lavoratori accumunati dalla voglia di fare bene per la propria comunità».

