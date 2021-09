"Vivere Varenna": Mauro Manzoni candidato sindaco, ecco la lista

Anche a Varenna entra nel vivo la campagna elettorale in vista delle amministrative del 3 e 4 ottobre prossimi. La sfida sarà tra due liste, entrambe civiche: “Vivere Varenna”, guidata dal sindaco uscente Mauro Manzoni, e "Per Varenna" capitanata da Carlo Molteni, già primo cittadino di Varenna.

Nei giorni scorsi Manzoni (nato a Lecco il 22 gennaio 1980), professionalmente impegnato nell'insegnamento, ha presentato la sua formazione. "Vivere Varenna è veramente una lista civica, che ha come unico ideale l’amore per Varenna e la sua unicità - commenta Manzoni - I candidati Consiglieri sono per più della metà quelli uscenti, con la novità di importanti volti nuovi che sicuramente daranno alla nostra lista civica energie e idee nuove per far crescere sempre più Varenna. Siamo persone con competenze ed esperienze molteplici, accomunati dalla voglia e dall’abnegazione di essere al servizio per i cittadini e il bene comune". Ecco, di seguito, i nomi dei componenti della lista: candidato sindaco e aspiranti Consiglieri comunali.

I nomi di tutti i candidati della lista