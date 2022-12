Il Consigliere comunale Germana Gaddi entra in Fratelli d'Italia

Il Consigliere comunale di Mandello Germana Gaddi, esponente della coalizione di maggioranza con la lista "Il Paese di tutti" ha annunciato il proprio ingresso in Fratelli d’Italia. "Sono lusingato di questo nuovo ingresso nel nostro partito - dichiara Fabio Pio Mastroberardino, già Coordinatore provinciale di Fdi Lecco, Consigliere provinciale e candidato alle Elezioni Regionali Lombarde - siamo sempre più protagonisti della politica territoriale grazie alla coerenza e all’impegno concreto nelle amministrazioni comunali. Mandello del Lario per noi rappresenta uno snodo politico fondamentale, ringrazio il nostro Consigliere Igor Amadori per aver lavorato in modo lodevole in tutti questi anni e sono grato a Germana Gaddi per averci scelto come suo movimento politico di riferimento". All'interno della maggioranza che sostiene il sindaco Riccardo Fasoli nulla cambia dunque: Gaddi continuerà a sostenere l'Amministrazione ma nella nuova veste di esponente della compagine di Giorgia Meloni.

"Il percorso di Fratelli d’Italia dentro la lista civica Il paese di tutti è sempre stato contraddistinto da rapporti di stima e collaborazione reciproca - sottolinea presidente del Circolo Fdi Mandello e Consigliere comunale Igor Amadori - Oggi questa squadra si rafforza ulteriormente e ciò ci permette di guardare con serenità alla prossima tornata elettorale mandellese. In ogni caso nelle prossime settimane, insieme a Germana Gaddi e ai nostri sostenitori mandellesi, lavoreremo per portare avanti la candidatura di Fabio Mastroberardino alle Elezioni Regionali Lombarde del 12 e 13 Febbraio 2023".