Ecco la giunta del "Fasoli bis": quattro novità e la certezza Tagliaferri

Parte il Fasoli-bis: nominata la nuova giunta che governerà il Comune di Mandello fino al 2025. Una squadra, quella scelta dal rieletto sindaco, all'insegna delle novità per quattro quinti.

L'unica conferma della giunta precedente, per altro già annunciata da Riccardo Fasoli nell'immediatezza del netto successo elettorale lo scorso 22 settembre, riguarda Andrea Tagliaferri, promosso a vicesindaco e che avrà ancora la delega a Lavori pubblici, Ambiente e Manutenzioni.

Gli altri componenti della giunta: Silvia Nessi assessore a Commercio e Turismo; Doriana Pachera a Cultura, Istrizione e Pari opportunità; Guido Zucchi ai Servizi sociali; Sergio Gatti a Sport, Sicurezza, Polizia locale e Protezione civile. Quest'ultimo torna a occupare un ruolo in giunta dopo i trascorsi di una ventina di anni fa nelle giunte dell'allora sindaco leghista Giorgio Siani, quando fu anche vicesindaco.

Fasoli - che ha riservato per sé le deleghe a Bilancio, Tributi, Urbanistica ed Edilizia privata - ha inoltre assegnato le deleghe alle politiche giovanili ai consiglieri Patrizio Sibella e Francesca Venini. Come spiegato a Lecco Today sin dal giorno del suo (nuovo) insediamento, nel corso del mandato il sindaco punterà sul rinnovamento costante e sul turnover: «Nei cinque anni vogliamo turnare e coinvolgere tutti, sia in Giunta sia in Consiglio comunale».