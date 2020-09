"Il Paese di tutti": «Grazie ai mandellesi, siamo già al lavoro»

Un ringraziamento ai mandellesi che hanno rinnovato la fiducia alla maggioranza uscente, e l'augurio di buon lavoro al sindaco Riccardo Fasoli, confermatosi alla guida di Mandello. "Il Paese di Tutti", dopo il 68% conquistato alla recente tornata elettorale, si dichiara «orgoglioso del risultato ottenuto alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre e, soprattutto, cosciente delle aspettative dei tanti mandellesi che gli hanno dato fiducia».

Il gruppo non si è fermato, anzi ha ricominciato da dove aveva concluso prima del voto. «Con tanta determinazione ci siamo già rimessi al lavoro per concretizzare uno a uno i punti del nostro programma elettorale, un programma senz'altro impegnativo e tosto, ma non certo "dei sogni" (sottinteso "irrealizzabili"), come qualcuno lo ha definito. Questa tornata elettorale si è svolta in condizioni oggettivamente anomale e difficoltose. Per garantire la protezione dal contagio del Covid-19, è stata messa in campo una complessa macchina organizzativa che ha coinvolto gran parte dei servizi comunali e non solo».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il Paese di tutti" ha raccolto il 68% dei voti, compiendo un balzo notevole rispetto alle elezioni del 2015. «I nostri più sentiti ringraziamenti vanno ai 3825 mandellesi che ci hanno dato fiducia credendo nelle nostre volontà e capacità di perseguire gli obiettivi di Programma - proseguono gli esponenti del gruppo - E indistintamente a tutti i mandellesi va l'assicurazione che lavoreremo al massimo delle nostre possibilità. Il Paese di Tutti augura buon lavoro al rieletto sindaco Riccardo Fasoli e allintero Consiglio comunale entrante».