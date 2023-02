“Segnaletica trascurata, serve una manutenzione adeguata”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Mi arrivano da tanti cittadini lamentele per l'incuria e la trascuratezza della segnaletica orizzontale in città, la completa mancanza di manutenzione ordinaria. In particolare le critiche riguardano la segnaletica delle strisce pedonali. Gli incidenti in città nei confronti dei pedoni registrano un andamento preoccupante, insieme alla mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale.

L'eredità ricevuta di strade rimesse a nuovo dalla precedente amministrazione era sotto gli occhi di tutti, ma ci sono intere vie che erano già state inserite in un piano di manutenzione cui, per un motivo o per altro - posizionamento fibra, interventi di operatori terzi, teleriscaldamento -, questa amministrazione ha deciso di non dare corso. Risultato: l'attuale manutenzione è assolutamente insufficiente, alcune strade sono poco sicure, altre dei colabrodo.

Chiedo con urgenza la pianificazione immediata - appena le temperature lo permetteranno - di un'adeguata manutenzione di strade e segnaletica per garantire l'incolumità di pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti. I cittadini si aspettano almeno il minimo sindacale su questo versante, finora ampiamente disatteso.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco