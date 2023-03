Fiocchi, regno breve: Mastroberardino torna a capo di Fratelli d'Italia

Fabio Pio Mastroberardino torna alla guida di Fratelli d'Italia in provincia di Lecco. Martedì il presidente Giorgia Meloni ha nominato il nuovo coordinatore provinciale di Lecco di Fratelli d'Italia, che torna a coprire la carica così com'era avvenuto fino alle recenti elezioni regionali, quando venne scelto pro tempore l'europarlamentare Pietro Fiocchi - ringraziato dal premier con una lettera firmata dalla stessa - in vista della sfida interna con Giacomo Zamperini.

“Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e il coordinatore regionale Daniela Santanchè per il rinnovo della fiducia nei miei confronti”, ha commentato brevemente Mastroberardino. Fratelli d'Italia, dopo le politiche, si è confermato anche alle recenti elezioni regionali come primo partito lecchese: “Questo mi rende maggiormente consapevole delle grandi responsabilità che questo ruolo comporta. È alla luce di questi risultati che incontrerò, insieme ai miei dirigenti provinciali e ai referenti locali, gli alleati di centrodestra in vista delle imminenti elezioni amministrative”.

“Sono sicuro che anche gli alleati metteranno al primo posto la volontà di trovare le giuste soluzioni che rispettino gli attuali equilibri tra le forze politiche, per permetterci di offrire ai cittadini delle amministrazioni serie, stabili, concrete, pronte a risolvere i molti problemi che ci troveremo ad affrontare e dotate di visione per le sfide del futuro”, ha aggiunto il neo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia.