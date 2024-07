“Sul ponte di Paderno non siamo all'anno zero”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Sul Ponte San Michele non siamo all’anno zero, anzi. L’audizione dell’altro giorno è la conferma che siamo sulla strada giusta e che Rfi ha effettuato gli approfondimenti necessari per un’opera interprovinciale ritenuta, dallo stesso Ministro Salvini, di rilevanza strategica per tutta la mobilità regionale. Certo, i tempi sono stretti e Rfi ha chiarito che non ci sono molte alternative al progetto. Capisco le preoccupazioni dei Sindaci sulla questione viabilità accessoria ma ricordo che l’interlocuzione con le Province è già aperta tanto che sono già arrivate a identificare alcune opere su cui concentrarsi. Una cosa però è certa: non possiamo più aspettare. C’è la necessità di arrivare a una soluzione progettuale su cui concentrare gli sforzi per poi far partire l’iter autorizzatorio. Sono certo che Rfi metterà quest’opera in cima alle priorità per permettere alla Brianza meratese le necessarie connessioni con l’isola bergamasca e Milano.

Mauro Piazza

Sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia