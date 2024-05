Matteo Salvini presenta il suo libro a Merate

Matteo Salvini arriva a Merate per presentare il suo libro dal titolo "Controvento - l'Italia che non si arrende" e sostenere la candidatura di Massimo Panzeri a sindaco. L'iniziativa politica si inserisce nella campagna per le prossime elezioni Amministrative di sabato 8 e domenica 9 giugno, due giorni nei quali si voterà anche per rinnovare il parlamento Europeo.

Il vicepremier e leader della Lega sarà a Merate domani, giovedì 23 maggio, alle ore 18 presso l'auditorium Giusi Spezzaferri di piazza degli Eroi. Panzeri è sostenuto dalla lista civica di area centrodestra "Prospettive per Merate".