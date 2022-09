Il ministro Giorgetti al mercato e al monastero del Lavello

Anche una troupe di La7 ha raggiunto Calolzio per riprendere l'incontro di Giancarlo Giorgetti con cittadini e sostenitori al mercato, ponendo all'esponente della Lega - nonchè ministro del Governo Draghi - alcune domande su temi politici e di attualità in vista del voto.

Giorgetti è infatti impegnato in questi giorni nella campagna elettorale per le elezioni politiche di domenica 25 settembre e nella giornata di oggi, martedì 20, ha deciso di fare tappa anche nel Lecchese: prima in Valle San Martino e successivamente a Lecco per un incontro con sindaci e imprese presso Palazzo Falck.

Roberto Monteleone e Giancarlo Giorgetti all'interno del monastero.

Il ministro alle Infrastrutture ha raggiunto il mercato sul lungolago del Lavello verso le 10 dove ad accoglierlo erano presenti il senatore (ricandidato nel territorio lecchese) Paolo Arrigoni, il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi, il coordinatore provinciale Daniele Butti, il segretario cittadino del Carroccio Luca Caremi e diversi militanti.

Il gazebo allesito al mercato dai militanti leghisti per accogliere Giorgetti.

Giorgetti ha ricordato "l'importanza di aver regionalizzato le concessioni demaniali degli impianti idroelettrici" rilanciando poi il tema dell'Autonomia "più forza verrà data alla Lega più forza avranno i territori anche in termini di risorse e interventi. Questi sono temi nostri e non di tutti".

Il ministro Giancarlo Giorgetti e il senatore Paolo Arrigoni.

Giorgetti ha infine voluto fare una visita al monastero di Santa Maria del Lavello. Trovandosi in zona, il ministro è rimasto infatti incuriosito dalla bellezza del complesso religioso situato sul lungoadda. Accompagnato nel chiostro, è stato accolto dal presidente del Cda della Fondazione Lavello, Roberto Monteleone. "Avete davvero un bel gioiello, giusto valorizzarlo al massimo" - ha commentato Giorgetti. Poi la partenza per Lecco.