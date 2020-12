«Più che un cambio di passo, assistiamo a un nuovo capitolo de "Il Gattopardo"»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

L’operato della nuova Giunta non parte sotto le migliori stelle, più che un cambio di passo notiamo un atteggiamento gattopardesco: "Tutto deve cambiare perché tutto resti come prima".

Dopo il titanico intervento di sanificazione fuori da Palazzo delle Paure, la dura realtà è tornata (come ampiamente predetto) alla porta e non solo in maniera metaforica.

Ci spieghino ora quale saranno i passi successivi. È indubbio che le persone che lì sostavano e che sono tornate, riprenderanno a fare ciò che hanno fatto fino ad ora.

È questa il cambio di passo sull’esclusione sociale? Sono questi i grandi interventi a difesa della dignità delle persone e del decoro urbano (che qualcuno per salvare la faccia, derubrica a interventi di natura igienico-sanitaria)?

Un noto intercalare dice che chi ben comincia è a metà dell’opera: ci auguriamo non sia il nostro caso.

Emilio Minuzzo - Capogruppo Lecco merita di più - Forza Italia

