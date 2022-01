Il centrodestra propone Letizia Moratti come Presidente della Repubblica

Quella di martedì 25 gennaio è stata un'altra giornata di schede bianche, nomi in libertà e trattative dentro e fuori dal palazzo di Montecitorio. Sarà oggi, mercoledì 26, il giorno chiave per arrivare ad eleggere il nuovo capo dello Stato giovedì 27 gennaio. Pd-M5s-Leu hanno proposto un incontro a una delegazione del centrodestra da tenersi nella giornata odierna per portare a confronto una controproposta alla rosa dei nomi proposta dal centrodestra. È una comunicazione congiunta quella delle tre delegazioni di centrosinistra a suggellare quella che apre nei fatti la "guerra delle due rose" per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. "La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza e buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una soluzione, oggi è il giorno chiave" ha detto Enrico Letta al termine del vertice di centrosinistra convocato subito dopo la presentazione dei candidati del centrodestra.

I candidati del Centrodestra

Ieri è stato infatti il giorno di Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio: sono questi i tre nomi candidati dal centrodestra per l'elezione a presidente della Repubblica come annunciato dal segretario della Lega, Matteo Salvini nella conferenza stampa del centrodestra alla Camera. "Sono soddidsfatto e sono qui per presentare 3 nomi del centrodestra" ha detto Salvini che ha inoltre spiegato che nella rosa del centrodestra per il Quirinale non vi sia Casellati, attuale presidente del Senato.

"Vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sè la dignità di essere una possibile scelta" ha detto Matteo Salvini con un velato riferimento a non mettere fuori gioco neppure il premier Mario Draghi. "Non possiamo perdere tempo: i nostri non sono candidati di bandiera, sono nomi di altissimo profilo senza tessera di partito in tasca, con il profilo per rappresentare la comunità italiana già da questa settimana" ha detto in conferenza stampa il segretario della Lega Matteo Salvini. "Speriamo che non ci siano no preventivi a priori", ha aggiunto.

"Non sono tre proposte buttate lì, tirate via" aggiunge Giorgia Meloni, in conferenza stampa. "E il centrodestra avrebbe altri nomi da fare: il presidente del Senato in carica, un'altra donna, e poi Tajani con un curriculum fantasmagorico. Abbiamo scelto di non inserirlo perchè coordinatore di un partito, e non volevamo che si potesse dire che non erano propste per avvicinare. Davvero di più non possiamo fare. Quando gli altri partiti si esprimeranno, chiediamo che si parli del merito, del perchè queste persone non andrebbero bene per ricoprire la carica di presidente della Repubblica. È un gesto di assoluta responsabilità, speriamo di trovare dall'altra parte altrettanta responsabilità, in tempi ragionevoli" chiosa Meloni.

"Il centrodestra ha il diritto e il dovere di presentare delle proposte, le rispettiamo e le valuteremo" ha detto il leader del M5s Giuseppe Conte, arrivando alla Camera rimarcando la posizione del Movimento 5 stelle che toglie dal Colle il nome di Draghi: "Abbiamo affidato un timoniere questa nave in difficoltà, non ci sono le condizioni per fermare i motori e cambiare equipaggio".

Dal canto suo il segretario del Pd Enrico Letta spiega che il centrosinistra valuterà "senza spirito pregiudiziale" nomi "sicuramente di qualità". Vediamo dunque insieme i profili dei candidati presidenti del centrodestra.

Chi è Letizia Moratti

Letizia Maria Brichetto Arnaboldi, vedova Moratti (Milano, 26 novembre 1949), è stata la prima donna italiana ad assumere la presidenza della RAI. Ministro dell'Istruzione, università e ricerca nella XIV legislatura (giugno 2001 - maggio 2006), la riforma del sistema scolastico del 2003 porta il suo nome. Candidata per la coalizione di centrodestra, è stata eletta nel 2006 sindaco di Milano, prima donna italiana a rivestire tale carica, ricoperta fino al 2011. Dal 2021 è vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare.

Il sospetto: dietro i tre nomi il vero candidato nascosto

Tuttavia ai più non è sfuggito un particolare: il nome "fuori rosa" di Elisabetta Casellati che sarebbe stato nascosto da Salvini per giocare la carta dell'attuale presidente del Senato nel rapporto con il M5s. La convinzione di molti è che Elisabetta Casellati sarà il nome che tornerà sulla scena quando sarà bruciata la prima rosa. I numeri parlamentari sostengono questo ragionamento.

Il M5s ha 230 grandi elettori. Può agevolmente eleggere Casellati dalla quarta votazione in poi, quando il quorum si abbasserà a 505 voti. Per questo nel Pd sta montando la posizione di chi vuole lavorare a un appello corale al presidente Mattarella perché accetti la rielezione. Una exit strategy che tuttavia non convince. Se il centrodestra, benché sia maggioranza, non ha i numeri per eleggere dal solo il prossimo inquilino del Quirinale, la partita è tutt'altro che chiusa. Dal centrosinistra si fa sapere che i nomi "di alto profilo" verranno valutati. Ma è Massimo Cacciari che calca la mano sulla suggestione più in voga tra i commentatori politici in queste ore. "Probabilmente arriveremo all'ennesima vittoria di Pirro di Matteo Renzi, di Pirro perché poi alle elezioni politiche verrà massacrato, con l'elezione di Pier Ferdinando Casini, vero candidato fin dall'inizio del leader di Italia Viva".