Olimpiadi 2026, corsa alla Fondazione: Letizia Moratti è ancora in pista

Letizia Morati è ancora in corsa per la carica di amministratore delegato della Fondazione Milano-Cortina. L'ente guiderà i Giochi Olimpici in partenza il 6 febbraio 2026 e i successivi Paralimpici in Lombardia e Veneto, con una certa ricaduta anche sul territorio lecchese. Lo riferisce la Dire da Roma, riportando “fonti a conoscenza della rosa che verrà presentata al neo ministro dello sport Andrea Abodi”. Sulla vicepresidente di Regione Lombardia resta durissima l'opposizione del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che marte mattina ha ribadito: "Nulla contro la persona, ma non possiamo scegliere per un ruolo operativo una figura politica”. Questo nonostante le parecchie smentite piovute già domenica 23 ottobre, ma la necessità del centrodestra di non perdere un pezzo importante in vista delle elezioni regionali del 2023 potrebbe spingere l'ex primo cittadino di Milano lontano da Palazzo Lombardia: lei rinuncia, dà il via libera a Fontana e, intanto, si prende comunque un ruolo di rilievo per i prossimi anni, in estrema sintesi.

Se Moratti - che con l'Ad dell'Inter Alessandro Antonello e il presidente del Milan Paolo Scaroni resta in cima al borsino - non dovesse passare, nella rosa per il ministro Abodi ci sono anche Diana Bianchedi, che fa già parte della Fondazione in qualità di direttrice del Progetto Giochi, e un altro imprenditore di successo, ovvero il fondatore di Technogym Nerio Alessandri, romagnolo. Non tramontata neanche l'ipotesi dell'Ad di Sky Europe Andrea Zappia.

Luigi Valerio Sant'Andrea è l'amministratore delegato della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 presieduta da Veronica Vecchi, mentre l'incarico attualmente vagante era stato inizialmente assegnato a Vincenzo Novari, rimosso a fine agosto. Giusto il tempo di trovare il suo sostituto e risolvere il problema di governance, pratica che potrebbe velocizzarsi dopo il subentro del nuovo governo Meloni.

