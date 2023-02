“Sulle infrastrutture serve una strategia condivisa”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Infrastrutture e viabilità: serve una strategia condivisa e soprattutto serve parlare con il territorio. Leggo in questi giorni interventi sul tema Pedemontana, come di altre infrastrutture ritenute fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio, che devono trovare un equilibrio con la tutela dello stesso. Quale la soluzione migliore per il percorso della Pedemontana tra le alternative in campo? Sicuramente la scelta non può essere condizionata dalle risorse finanziarie.

La Lombardia è la regione che versa più tasse allo Stato ricevendo, in cambio, meno trasferimenti in termini di spesa pubblica. In questi anni, infatti, il residuo fiscale della Lombardia è di oltre 54 miliardi, il più alto tra tutte le regioni italiane.

Ritengo quindi che il nostro territorio debba guardare alla soluzione più utile alle attività e ai cittadini e non a quella meno costosa. Ma tutte le scelte viabilistiche devono essere prese con il territorio e le attività economiche e produttive interessate, dalla nuova rotonda, all’intervento su un ponte e non soltanto per le grandi opere, perché ogni singola scelta si ripercuote sulle realtà locali ed economiche che non possono non essere ascoltate da chi ha il potere di decidere, cosa che troppo spesso avviene.

Flavio Nogara

Candidato Lega al consiglio regionale