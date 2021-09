Presentata la lista di Marco Passoni: "Una valida proposta per il bene di Olginate, tra conferme e novità"

"Perchè mi ricandido? Perchè ho ancora molto entusiasmo, tante idee e progetti, ma soprattutto perchè vorrei raccogliere almeno in parte quello che abbiamo seminato. Abbiamo presentato la nostra lista, formata da persone riconosciute, riconoscibili, competenti, responsabili, ma soprattutto appassionate, pronte a mettersi in gioco con i propri talenti e il proprio entusiasmo. Siamo pronti a continuare a lavorare per il bene di Olginate, tra conferme e novità". A parlare è il sindaco uscente di Olginate, Marco Passoni, che torna a chiedere il voto dei cittadini per un secondo mandato. Con lui la squadra di aspiranti consiglieri comunali che formano la lista "Olginate 2030".

"Insieme desideriamo costruire un paese che sia ancora più vivibile per tutti - aggiunge Passoni toccando alcuni punti del programma, illustrati anche sulla pagina Facebook del gruppo - Per le nostre bambine e i nostri bambini che devono avere spazi adeguati per crescere, imparare, giocare e sperimentare: dobbiamo restituire loro il tempo che la pandemia ha rubato loro. Per i nostri giovani, alla ricerca di spazi per condividere talenti, idee, e sogni: collaborando con la Consulta Giovani vogliamo poter ascoltare e accogliere le loro richieste e trasformarle poi in soluzioni concrete. Per i nostri anziani, a cui dobbiamo garantire spazi e serenità, ma anche il dovuto supporto per vivere in questa realtà sempre più smart e digitale, che non tiene conto delle loro necessità e dei loro ritmi. Per le famiglie, che devono fare i conti con la frenesia della vita quotidiana, sempre alla ricerca di difficili equilibri: dobbiamo essere in grado di offrire loro momenti di ascolto, luoghi di accoglienza e supporti pratici. Per le nostre aziende, per quelle che durante la pandemia hanno subito e sofferto e per quelle che invece hanno dato e hanno mostrato un’attenzione ai propri concittadini con supporti economici e pratici non scontati".

"Puntiamo a raccogliere quanto di buono seminato"

Passoni ha quindi sottolineato: "Il Ponte nel nostro simbolo è l’elemento distintivo che ci accompagna ormai da anni e che riassume al meglio ciò in cui crediamo: apertura, connessione e unione tra generazioni, culture, idee e opinioni. Ci concentreremo principalmente sull’inclusione sociale a 360°, la tutela dell’ambiente e la crescita economica. Desideriamo inoltre fare tesoro dell’esperienza difficile che la pandemia ci ha costretto ad affrontare nell’ultimo anno e mezzo di Amministrazione. Un anno e mezzo di scelte complesse, di momenti di sconforto, ma anche di grande solidarietà e unione: per questo motivo vogliamo valorizzare al massimo quel senso di comunità e quella capacità di fare rete, che in quei mesi difficili i cittadini hanno dimostrato di avere e di saper coltivare".

Marco Passoni, candidato sindaco di Olginate 2030.

A Passoni abbiamo poi chiesto alcuni interventi concreti che "Olginate 2030" ha intenzione di realizzare in caso di vittoria, un voto alla Giunta in carica e perchè gli olginatesi dovrebbero votare la sua formazione. "Tra le opere concrete a cui pensiamo - risponde Marco Passoni - Ce ne sono tre in particolare: un concorso d'idee per riqualificare anche la tratta di lungolago da Villa Sirtori alla Gueglia; la creazione di uno spazio polifunzionale presso le scuole elementari e dell'infanzia; uno studio idraulico del paese per risolvere e prevenire possibili problemi rimettendo mano, più in generale, alle opere fatte 20/30 anni fa con mirati inerventi di manutenzione. Per quanto riguarda invece il voto, preferisco non esprimermi, il giudizio lo daranno i cittadini".

Infine un appello proprio al voto. "Io credo che la nostra lista meriti di essere sostenuta - conclude Passoni - perchè abbiamo dimostrato di avere competenze e di saper fare bene le cose. Vorremmo raccogliere quanto seminato in questi 5 anni. Le varie Giunte di centrosinistra a Olginate hanno sempre mantenuto gli stessi ideali, ma hanno saputo allo stesso tempo innovare e sono state capaci di far crescere altre persone in grado di portare avanti nuovi progetti e idee per il bene del paese".

La lista "Olginate 2030"

Marco Passoni (Candidato sindaco)

Alessandra Maggi

Antonio Gilardi

Elena Invernizzi

Ouafae El Hattab El Ibrahimi

Luca Besana

Luca Bonacina

Luca Dozio

Marina Calegari

Micol Missana

Paolo Casu

Pietro Valsecchi

Roberta Valsecchi