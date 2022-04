Imprese e territorio, l'ex ministro Boccia a Olginate

Incontro a Olginate con l'ex ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia. Il parlamentare del Partito Democratico, e componente della Commissione Finanze della Camera, visiterà la Agg Stucchi, azienda specializzata nella progettazione e produzione di componenti per illuminazione e leader nel settore. Saranno presenti Gian Mario Fragomeli, deputato brianzolo e capogruppo PD VI Commissione Finanze, e il sindaco di Olginate Marco Passoni.

L'appuntamento è in programma per domani, venerdì 29 aprile, alle ore 14 nella sede dell'azienda in via IV Novembre 30. Nell'occasione i partecipanti si confronteranno su temi economici e occupazionali, in particolare su "imprese e territorio" come recita il titolo dell'iniziativa.