Ballabio, scossone in Consiglio: Pedrazzini destituito, Lombardini è il nuovo capogruppo

Scossone in Consiglio comunale a Ballabio. I consiglieri di Nuovo Slancio per Ballabio, lista civica di maggioranza a sostegno del sindaco Giovanni Bruno Bussola, hanno preso la decisione di revocare il ruolo di capogruppo al Marco Pedrazzini, “che d'ora in avanti non sarà più titolato a parlare a nome della maggioranza”, spiega il primo cittadino attraverso una nota stampa.

Il è stato conferito al consigliere Matteo Lombardini e la decisione, “presa dalla maggioranza del gruppo Nuovo Slancio per Ballabio, sarà comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta utile”.